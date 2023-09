Bryan Reyna, sería la gran sorpresa de Perú para el inicio de las eliminatorias pero la fatiga muscular terminaría alejando al jugador de Alianza Lima de los partidos contra Paraguay y Brasil. Sin embargo, lo que ha sorprendido a todos es que el futbolista ‘blanquiazul’ confesó que desea represar al extranjero lo antes posible.

El futbolista de 25 años conversó con las cámaras de GOLPERÚ a su salida del Club Esther Grande de Bentín, donde completó un día de recuperación. El delantero indicó que esperará hasta fin de año para ya no ser parte del club Íntimo.

“Es es un tema que no parte de mí. Lo que yo más quiero es irme de nuevo afuera, pero no dependía de mí, dependía del club. Hoy estoy acá, me debo a Alianza. Espero que llegue fin de año para poder irme. Yo trabajo para eso, para irme nuevamente afuera. Hay una clausula, pero cuando se abra el libro de pases va a ser más fácil de poder irme, ahora no pude porque ya se había cerrado. Mi contrato es hasta el 2025″, explicó el futbolista.

Como se recuerda, hace unos meses los clubes Samsunspor de Turquía y Gremio de Brasil presentaron propuestas formales hacía Bryan Reyna. Sin embargo, Alianza Lima terminó rechazando las ofertas. Cabe resaltar que el contrato de Reyna con los ‘Íntimos’ es hasta el 2025.

Bryan Reyna habló de su ausencia en el inicio de las Eliminatorias

En los últimos días, la Federación Peruana de Fútbol informó que siete jugadores, además de Bryan Reyna fueron desconvocados por problemas físicos y no estarán en el inicio de la primera fecha doble de las Eliminatorias contra Paraguay y Brasil.

“Hay gente de nivel para sustituir a los que están lesionados”, comenzó diciendo el deportista. Además, se mostró optimista por los resultados en estas primeras fechas. Siempre se puede, siempre va a ser difícil jugar afuera, pero nada es imposible”, agregó el futbolista.





TE PUEDE INTERESAR