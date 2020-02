Días después de ser protagonista de un video de un programa de espectáculos, hecho que desencadenó en su ausencia para el choque ante Ayacucho FC, Jean Deza reapareció en la TV, pero esta vez para hablar de fútbol. El delantero respondió a sus críticos y dijo que siente el respaldo de la hinchada de Alianza Lima.

“El hincha de Alianza Lima me ha recibido de la mejor manera. Leo la crítica positiva y también lo negativo que me escriben porque eso me hace ser mejor persona”, señaló en entrevista con GOLPERU.

“Este retorno a Alianza Lima es una revancha pero la tomo con calma. Espero darle alegrías a los hinchas. No me imaginaba tener a tantos compañeros de buen nivel en un solo equipo. Eso se le agradece a la directiva que hizo todo lo posible por tener un gran plantel”, añadió.

El delantero no habló de la sanción que recibió junto a Carlos Ascues pero sí de las ganas de mejorar. “Sabemos el plantel que tenemos. La verdad, para mí, en lo personal, tenemos el mejor plantel del torneo. Pero bueno, tenemos que demostrarlo en la cancha, uno por uno, demostrar lo que sabe y darlo mejor de sí. Si todos estamos bien y andamos por el mismo camino y queremos el mismo objetivo, tenlo por seguro que Alianza Lima va a pelear sí o sí el campeonato”, confesó.

¿Y la Copa?

“La Copa Libertadores también. Con el equipo que tenemos y como veo a mis compañeros, estoy muy tranquilo. Sé que en lo personal, vamos a hacer una Copa Libertadores muy buena”, comentó.

El clásico, que se juega en marzo por la fecha 6 del Torneo Apertura, también lo quiere ganar. “Alianza Lima lo tiene ganar. La 'U' se ha reforzado bien también, no contrataron mucho, pero tiene buen plantel”, advirtió.

VIDEOS RECOMENDADOS

Janet Barboza se burla de Mónica Cabrejos - diario Ojo

TE PUEDE INTERESAR