Jefferson Farfán se disculpó públicamente este domingo tras aparecer en un polémico video junto a otras personas. Su error fue acceder a tomarse una foto sin mascarilla, indicó a través de una transmisión en vivo.

“Ayer fui a comer a un restaurante con mi entorno familiar y paro siempre. No me imaginé que iba a llegar a tanto. Sé y asumo el error que cometí. Me pidieron una foto, accedí y a grabarme. El gran problema fue sin mascarilla. La culpa es mía”, señaló visiblemente arrepentido en Instagram.

“He sido de las personas que más he usado mascarilla. Es un descuido mío. Quiero pedir disculpas al club, a mis compañeros y al cuerpo técnico. Soy hincha, referente y capitán. Asumiré mi responsabilidad de la mejor manera”, agregó en su pronunciamiento.

Casi en paralelo, Alianza Lima se expresó al respecto en un comunicado y anunció la separación provisional de la ‘Foquita’ hasta que se confirme que no está infectado tras la mencionada salida.

“Cumpliendo con las medidas de bioseguridad vigentes, el club procedió a aislar temporalmente al jugador a la espera de realizarse una prueba molecular con el fin de descartar un eventual contagio de COVID-19. Después de ello, Jefferson Farfán podrá reintegrarse a los entrenamientos del primer equipo”, informaron los ‘íntimos’.

VIDEO RECOMENDADO

Johanna San Miguel se pronunció ante los resultados electorales

Johanna San Miguel se pronunció ante los resultados electorales

TE PUEDE INTERESAR