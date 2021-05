Los recuerdos siempre quedan. Es por eso que, Pablo Bengoechea no olvidó los momentos que vivió junto a Alianza. El ex DT ‘blanquiazul’ llegó de visita a Matute y no dudó en tomarse la respectiva foto en el centro del estadio y con la camiseta del conjunto que supo dirigir en tres temporadas: 2017, 2018 y 2019.

Qué lindo visitar matute, muchas gracias Alianza...abrazo grande a su gente y el deseo de lo mejor siempre pic.twitter.com/nhZdbs4USA — Pablo Bengoechea (@BengoecheaPJ) May 25, 2021

Pablo Bengoechea vivió momentos positivos y negativos junto a Alianza Lima. Tras obtener el título en 2017, el uruguayo renovó su vínculo contractual con el conjunto blanquiazul. En ese año, a pesar de llegar a la final, no consiguió levantar el trofeo, dado que fueron derrotados por Sporting Cristal.

En el 2019 se desvinculó con los que entrenan en Matute; y, Miguel Ángel Russo tomó la posta del equipo. Sin embargo, tras medio año fuera, se incorporó nuevamente a Alianza Lima. En esta ocasión firmó contrato hasta finales del 2020. A pesar de ello, los malos resultados tanto en Copa Libertadores como en la liga peruana, hicieron que su vínculo culminará de forma prematura.

En marzo de 2020, después de perder por 2-0 ante Universitario de Deportes, Bengoechea decidió renunciar a su puesto de entrenador. Más de un año después, el uruguayo volvió al estadio Alejandro Villanueva para saludar a todo el plantel y tomarse la foto de rigor. ¿Volverá ‘Bengo’ a entrenar a Alianza?.

Alianza Lima en la fase 1 de la Liga 1

Los ‘blanquiazules regresaron a primera división y lo hicieron consiguiendo 16 puntos en la primera fase del campeonato local. En el último encuentro que jugaron, lograron derrotar a Alianza Universidad por 2-0. Con este resultado culminan su participación en la fase 1 con cuatro victorias, cuatro empates y solo una derrota.