Alianza Lima descendió a la Liga 2 tras haber perdido en su último encuentro del año contra el equipo Sport Huancayo por 2-0. Y es que el equipo blanquiazul no logró salvarse de la baja y ahora tendrá que asumir las consecuencias.

Por su parte, su capitán Rinaldo Cruzado utilizó su cuenta oficial de Instagram para pronunciarse al respecto y pedir perdón a toda la hinchada.

“Pocas experiencias a lo largo de mi vida han sido tan dolorosas como la que acabamos de vivir. Definitivamente nada te prepara para esto, menos cuando el trabajo que realizas es el regalo más especial con el que soñaste siempre: jugar el fútbol en el club de tus amores, el más grande de tu país”, comenzó escribiendo.

“El hecho de no haber podido estar en la cancha las últimas fecha no es excusa para no sentirme responsable de lo ocurrido. Solo me hace pensar en todo lo que pudimos hacer antes y no hicimos, porque no descendimos por los últimos partidos...”, agregó.

Por último, el futbolista se puso a disposición del equipo para poder enfrentar esta dolorosa baja.

“Pedir perdón no es suficiente. Por eso, a la par de pedir perdón a mi club y toda la hinchada, me pongo a disposición, esperando poder ser uno de los miles obreros que ayudaremos en el esfuerzo de volver y de hacer al Club Alianza Lima más fuerte”, finalizó.