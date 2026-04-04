Durante Semana Santa, el pescado se vuelve protagonista de la mesa. Sin embargo, no solo importa qué pescado se elige, también cómo se prepara. Desde el enfoque nutricional, las mejores técnicas son aquellas que conservan sus ácidos grasos omega-3, proteínas de alta calidad y micronutrientes como el yodo y la vitamina D.

Las preparaciones al vapor, al horno o a la plancha son las más recomendadas, ya que permiten mantener la estructura del pescado sin añadir grasas en exceso ni someterlo a temperaturas muy altas que puedan deteriorar sus grasas saludables.

En cambio, las frituras, muy comunes en estas fechas, pueden oxidar los lípidos y aumentar el contenido calórico, lo que reduce su beneficio cardiovascular.

Un buen consejo práctico es acompañarlo con limón, hierbas, ajos y vegetales, en lugar de salsas pesadas, de modo que se aproveche mejor su valor nutricional.