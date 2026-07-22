El cierre del Mundial FIFA 2026 marcó también el inicio de un nuevo ciclo para el fútbol peruano. América Multimedia anunció que transmitirá en exclusiva, por América televisión y todas sus plataformas digitales, los partidos de la Selección Peruana durante las Clasificatorias rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2030.

El anuncio fue realizado por el CEO de América Multimedia, Fernando Muñiz Bethancourt, quien agradeció la preferencia del público durante la cobertura del Mundial 2026 y destacó que los resultados obtenidos reflejan la confianza de millones de peruanos y de los anunciantes que apostaron por la multiplataforma de la compañía.

“Vivimos un Mundial histórico junto a nuestra audiencia y ese respaldo nos impulsa a seguir invirtiendo en el deporte. Queremos acompañar a la Selección Peruana durante todo su camino hacia el Mundial 2030 y que todos los peruanos puedan vivir cada partido con la calidad de transmisión que caracteriza a América Multimedia”, señaló Muñiz.

CEO de América Multimedia, Fernando Muñiz Bethancourt, anunció que América Multimedia aseguró los derechos exclusivos de transmisión de las Clasificatorias de la Selección Peruana rumbo al Mundial 2030- / FOTO: Difusión

Como parte de una alianza estratégica con la Federación Peruana de Fútbol (FPF), América Multimedia aseguró los derechos exclusivos de transmisión de las Clasificatorias de la Selección Peruana rumbo al Mundial 2030, consolidando así una de las apuestas deportivas más importantes de los próximos años.

Asimismo, el acuerdo contempla la transmisión de la Liga Femenina, la Segunda División del fútbol peruano, la Copa de la Liga, la Supercopa y las Clasificatorias de la Selección Peruana Femenina hacia la Copa Mundial Femenina, fortaleciendo la oferta deportiva de la compañía entre 2026 y 2030.

Durante su intervención, Muñiz también expresó su reconocimiento a la Federación Peruana de Fútbol por la confianza depositada en América Multimedia para llevar estos contenidos a todos los hogares del país.

“Estamos muy agradecidos con la Federación Peruana de Fútbol por permitirnos ser sus socios estratégicos. Asumimos este compromiso con mucha responsabilidad porque sabemos lo que representa la Selección para millones de peruanos y queremos que todos puedan acompañarla en este nuevo desafío”, afirmó.

Por su parte, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, anunció oficialmente que América Televisión será la señal con los derechos exclusivos de transmisión de la Selección Peruana durante las próximas Clasificatorias rumbo al Mundial 2030.

El acuerdo contempla la transmisión de los encuentros de la selección absoluta, así como de la Selección Peruana Femenina y de todas las categorías juveniles, tanto masculinas como femeninas.

“Históricamente, para la Federación Peruana de Fútbol este es el acuerdo más importante que hemos concretado y beneficiará al hincha peruano y a todo el país. América Televisión tendrá los derechos exclusivos de transmisión de nuestra Selección Nacional para las próximas Clasificatorias rumbo al Mundial 2030. Este acuerdo no solo comprende la transmisión de la selección absoluta, sino también de la Selección Peruana Femenina y de todas las categorías juveniles, tanto masculinas como femeninas”, destacó Lozano, resaltando la importancia de esta alianza para acercar a millones de peruanos a la Blanquirroja en todas sus categorías.

Partidos clasificatorios serán en Lima y provincias

Asimismo, informó que el próximo proceso clasificatorio se disputará en tres sedes principales: Lima, con el Estadio Nacional y el Estadio Monumental; Cusco, con el Estadio Inca Garcilaso de la Vega; y Puno, con el estadio de la Universidad Nacional del Altiplano. Además, el estadio de Juliaca será considerado como sede complementaria.

“Con estas sedes podremos ponernos a disposición de la CONMEBOL y de la FIFA para afrontar este nuevo proceso clasificatorio y luchar por el objetivo de clasificar al Mundial 2030”, concluyó el presidente de la FPF.

Con este importante anuncio, América Multimedia reafirma su compromiso de acercar al público los eventos deportivos de mayor relevancia, ofreciendo una cobertura integral en televisión abierta y plataformas digitales, para que la pasión por la Blanquirroja se viva en todo el país rumbo al Mundial 2030.