El piloto peruano de automovilismo Ashley García concluyó su participación en el campeonato Dubái International Baja 2023, última fecha del Mundial Baja, con un auspicioso cuarto puesto tras tres exigentes días de competencia junto a su compañera de equipo, la piloto Andrea Lafarja.

Ashley, uno de los principales representantes peruanos en esta modalidad de rally, arrancó la competencia ubicándose en la posición 14, dentro del top 15. En la segunda jornada de competencia, Ashley García logró mejorar su marca y trepar al puesto 7, destacando entre los diez mejores pilotos, objetivo más que resaltante para el competidor nacional.

Ya en la última jornada, Ashley y Andrea sorprendieron y cerraron con un gran cuarto lugar, cerrando la fecha Mundial con un cuarto lugar en la general.

En este campeonato participan coches, buggies, motocicletas y quads, Ashley García participará en la categoría UTV, se llama T3 y es la mas alta en su tipo . “Correré con Andrea Lafarja, con ella corrí en el dakar y logramos top 15 de más de 500 vehículos, este rally es el evento más antiguo de los Emiratos Árabes Unidos”, señaló Ashley .

Garcia corre con uno de los mejores equipos del mundo dentro de su categoría, es un equipo Alemán llamado Southracing quién le brinda la oportunidad de cumplir un sueño debido a su desempeño ,”Ya he corrido antes con ellos en distintas oportunidades en el campeonato mundial europeo, cuando corrí en Polonia, quedamos en el puesto 3 en el mundial del 2022″. Estoy seguro que seguiremos escalando posiciones y vamos a llegar a un buen puesto en esta carrera , hemos empezado dando lo mejor y por eso estamos ahora dentro de los Diez primeros “,declaró el piloto Ashley García.

No es la primera vez en el campeonato, este es su tercer año corriendo campeonatos de talla mundial siempre con una buena participación entre ellos el “Rally Al Qassim”, “Rally Sudair”, “Rally Aseer” y el “Qatar Baja”.Ashley no solo cosecha triunfos fuera del país si no también a nivel nacional participando en el Campeonato nacional de Drift, CrossCountry y CrossKart llevándose el primer lugar en todas sus modalidades .