Hace algunas semanas, Alianza Lima confirmó que no le renovarían el contrato a Carlos Zambrano y que ya no formaría parte de un plantel para la temporada 2024. El también seleccionado nacional decidió romper su silencio y criticó durante al club ‘blanquiazul’ por su abrupta salida.

Como se recuerda, tras cerrar la temporada 2023, Alianza Lima inició una reforma completa con el propósito de campeonar en la temporada 2024 de la Liga 1. En ese sentido, Alejandro Restrepo asumió el cargo de Mauricio Larriera como técnico del club, y se anunció la desvinculación de numerosos futbolistas.

¿Qué dijo Carlos Zambrano sobre su repentina salida de Alianza Lima?

El defensor central, con contrato vigente hasta diciembre de 2024, no fue presentado en la ‘Noche Blanquiazul’, lo que confirmó su ausencia en los planes de Restrepo. Ante esta situación, Zambrano hizo declaraciones contundentes, señalando que nunca fue informado oficialmente sobre su exclusión.

“ Siempre he estado en la selección, lo tengo claro. En cualquier momento, quizá en un par de semanas decidiré el futuro. Yo aún tengo contrato con Alianza Lima y tengo que resolver esos temas en casa. Alianza Lima tomó la decisión de bajarme el dedo sin ninguna excusa, no me comentaron nada ”, expresó el futbolista para Futmax League.

Carlos Zambrano sobre el nuevo DT de Alianza Lima

El seleccionado nacional también comentó sobre el nuevo comando técnico de Alejandro Restrepo. Sin embargo, aseguró que no los conoce como para “encararlo”.

“ Todos los dirigentes que han llegado son nuevos, no los conozco personalmente como para encararlos. A mí me gusta hablar cara a cara, no dar mensajitos por televisión o en entrevistas. No me interesa eso, no soy como ellos ”, agregó el ‘Kaiser’