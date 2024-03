Carlos Zambrano volverá a los entrenamientos con el plantel de Alianza Lima, así lo confirmó el director deportivo Bruno Marioni, quien señaló que el jugador lo llamó y le comunicó su deseo de jugar.

Tras esto, Zambrano publicó un comunicado en sus redes sociales, donde se hizo responsables por “situaciones” que influyeron en su bajo nivel dentro del plantel.

“El fútbol me ha llevado a defender con honor los colores de grandes instituciones, pero el sentimiento y honor que se siente al defender a la institución de la que uno es hincha desde niño es inexplicable e inigualable. Algunas situaciones me alejaron del primer equipo de Alianza Lima; las acepto y me hago responsable”, publicó Zambrano en sus redes sociales.

“Hoy vuelvo con más ganas y compromiso que nunca y soy un agradecido de estar de vuelta esta temporada en el club más grande del Perú. Solo me queda demostrar dentro y fuera de la cancha de lo que soy capaz. Con estos colores hasta la muerte”, añadió.