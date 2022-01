La competencia en el Melbourne Summer Set de Australia arrancó hace unos días, aunque los deportistas no solo han sido protagonistas dentro de las canchas, sino también fuera de ellas. Hace unas horas, el serbio Novak Djokovic fue retenido e impedido de debutar por no haber recibido la vacuna contra el coronavirus (COVID-19) y el tema generó mucha controversia.

El español Rafael Nadal, otra de las grandes figuras del certamen, no pudo evitar referirse al caso y reveló su postura. “No me gusta lo que está pasando, por supuesto. Cada uno puede ser libre de tomar sus decisiones; sin embargo, también habrá que aceptar las consecuencias”, expresó el tenista en conferencia de prensa.

“Esta situación no me agrada y, de alguna manera, lamento lo que está pasando Djokovic, pero conocía las condiciones desde hace meses”, resaltó ‘Rafa’, quien se contagió y superó la enfermedad justo antes de unirse a la competencia australiana.

“Si cumples con las normas, si te vacunas, podrás estar aquí. Puedes jugar el Open de Australia y en donde sea. El mundo ya ha sufrido lo suficiente como para no seguir las normas. Todos hemos pasado por momentos realmente duros”, agregó Rafael Nadal.

De la misma forma, el atleta español se puso en el lugar de las personas en el mundo, que han sufrido por la pandemia a lo largo de los dos últimos años. “Muchas familias padecieron por esta enfermedad y es normal que aquí, en Australia, acaben muy frustrados con este caso, porque se han enfrentado a unos cuantos más”, explicó el ‘Matador’.

“Bastante gente ha tenido que vivir en un duro aislamiento y otros no han podido volver a casa por un largo tiempo. Yo creo en lo que dicen los profesionales que saben de medicina. Si ellos aseguran que nos tenemos que vacunar, pues nos tenemos que vacunar”, sentenció Rafael Nadal.

Rafael Nadal inició con triunfo

El último miércoles por la noche, Rafael Nadal (ATP: 6) logró vencer por 2-0 al lituano Ricardas Berankis (ATP: 104) durante una hora y 32 minutos de juego: 6-2 el primer set y 7-5 el segundo. Ahora, el español se alista para enfrentar al neerlandés Tallon Griekspoor en los cuartos de final del Melbourne Summer Set.