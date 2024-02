El club Universidad César Vallejo le respondió la carta de renuncia que presentó Paolo Guerrero para desligarse del contrato que firmó con el cuadro trujillano.

De acuerdo con RPP Noticias, el documento se respalda en las leyes laborales y señalan el incumplimiento del tiempo mínimo de aviso de renuncia en nuestro país.

En ese sentido, el equipo presidido por Richard Acuña se reserva la facultad de plantear acciones legales con el fin de obtener indemnización y resarcimiento por los perjuicios causados por la renuncia de Guerrero.

Según la legislación peruana, para renunciar, “el colaborador deberá anunciar su decisión a su empleador con un plazo mínimo de 30 días”.

Recordemos que, Guerrero firmó contrato con la César Vallejo el 2 de febrero y presentó su renuncia el 15 del mismo mes; es decir, tan solo 13 días después.

Como se sabe, el futbolista dio a conocer a los medios de comunicación, que su madre “Doña Peta” recibió fuertes amenazas tras firmar un contrato con el club César Vallejo, por lo que decidió no ir a Trujillo, pues su familia es su prioridad.

Richard Acuña refirió que como club “hemos sido afectados, obviamente necesitamos que el jugador se sienta tranquilo”, pero dejó en claro que en ningún momento han hablado de números. “Nunca hemos hablado de números (con el abogado de Paolo Guerrero), lo único que se habló de gastos que hemos hecho como institución”, indicó a Canal N, al precisar que hasta el momento el miembro del plantel del César Vallejo no le ha hecho llegar ninguna solicitud sobre su retiro.

No obstante, Acuña descartó que Paolo Guerrero tenga otros motivos para dejar César Vallejo. “Yo confío plenamente en lo que dice nuestro jugador Paolo Guerrero. Él ha dicho que por un tema de inseguridad no quiere llegar al país. No es solo Trujillo, sino es el país que vive la inseguridad”, sostuvo.

“Trujillo es una ciudad linda para vivir y gracias a Dios me puedo movilizar a pesar que los problemas que podamos tener”, dijo al incidir que lamentablemente la problemática de la delincuencia se da en todas las ciudades del país. “Esperamos que esto también sirva de reflexión para el Estado Peruano, para que vea la inseguridad que estamos viviendo”, apuntó.

“Paolo no me habló directamente de ello (chats de extorisón). A quien llamé fue a su mamá, me comunique indicándole que cuenta con todo mi apoyo”, precisó el dirigente deportivo.

Contó que el club había decidido poner vigilancia a Paolo Guerrero y su familia. “Se tenía programado su vuelo a Trujillo para el 10 de febrero (...) Por la expectativa (de su llegada), el apoyo de los auspiciadores era importante y es por eso se había movilizado acciones para la seguridad”, explicó Richard Acuña.