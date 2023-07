Tras su salida de Alianza Lima como director técnico, ‘Chicho’ Salas rompió su silencio y habló este martes 25 de julio, en una entrevista con GolPerú, sobre su salida del cuadro íntimo. El exentrenador de la Blanquiazul reveló la lista de jugadores que lo llamaron para despedirse de él luego de que fuera destituido de su cargo.

“Me llamaron varios jugadores, como Valenzuela; Joao Montoya, que no está acá; Benavente, desde España; Saravia; Ítalo Espinoza; Zanelatto; Zambrano; Míguez; Vílchez; Lagos; Concha; Sabbag; Ballón, y hasta ahí. Bueno, por ahí se me escapa algún nombre, pero esos son los que me llamaron. Hubo mucha gente comprometida y se sentía ese compromiso no solo conmigo, sino también con todo el staff del comando técnico”, expresó en exdirector técnico de Alianza Lima.

¿Por qué Guillermo Salas dejó de ser DT de Alianza Lima?

Durante una conferencia, el gerente deportivo de Alianza Lima, José Bellina, también habló sobre los motivos por cuales el ‘Chicho’ fue relegado de su cargo.

“Principalmente, por el rendimiento del equipo, tanto colectivo como individual. Si vemos los resultados macros, son buenos, los últimos no lo son tanto. Entre eso y el rendimiento del equipo, vimos una tendencia que se estaba volviendo irreversible. Cuando vimos eso, tomamos la decisión de desvincular a ‘Chicho’ del comando técnico”, detalló el directivo.