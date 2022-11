Qatar 2022 ha traído más de una repercusión en nuestro país y es que en esta oportunidad Latina ha sido tendencia en Perú desde que se ha iniciado la contienda deportiva, pues las críticas se han ido en contra del canal oficial que transmite el mundial en nuestro país.

¿Qué sucedió con Latina?

El canal de San Felipe tomó los derechos de la Copa del Mundo de este año y desplazó así a los canales de la competencia que antes asumían las transmisiones de los encuentros futbolísticos del evento más importante del balompié.

En esta ocasión, los usuarios mostraron su malestar ya que solo la mitad de los encuentros se verán en señal abierta. Mientras que los que deseen ver todos los encuentros de Qatar 2022 deben adquirir paquetes adicionales de paga para poder verlos.

Este hecho ha indignado a más de un usuario y es que han hecho llegar sus quejas a través de las redes sociales. Fue un hincha del fútbol quien comparó a Latina con ATV, señalando que el canal de la avenida Arequipa transmitía todo y, sin embargo, Latina ha reducido sus transmisiones mundialistas.

Latina informó qué partidos del Mundial podrán verse en vivo y en directo por señal abierta. (Latina TV)

“Nada como ATV que transmitía hasta cómo duermen los mundialistas, canal 2, canal chico como el equipo que publicó este post”, escribió el usuario.

Lo que nunca imaginó este descontento hincha es que Coki Gonzáles le respondería defendiendo al canal en el que se encuentra conduciendo el mundial Qatar 2022 para Perú.

Coki Gonzáles no lo pensó dos veces y acusó a la selección peruana señalando que la no clasificación de la blanquirroja, a mando de Ricardo Gareca, repercutió en que no se vean todos los encuentros de la Copa del Mundo 2022.

“Los tiempos cambian amigo, ahora es mucho más caro comprar los derechos de televisión. Latina hace un esfuerzo tremendo, que no hayamos clasificado golpeó muy fuerte”, señaló Coki creando la controversia pues para muchos el comentarista deportivo le echó la culpa a los seleccionados de que ahora los peruanos no estén viendo todos los partidos del mundial Qatar 2022 en señal abierta.