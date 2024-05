Lucy Valdivia Bravo, la destacada boxeadora nacional con un impresionante número de victorias en campeonatos internacionales, mostró su lado más tierno a poco de celebrarse el ‘Día de la Madre’ este domingo 12 de mayo.

Aunque temporalmente alejada del box, la deportista de 30 años inició su más gran desafío, y también el que más disfruta, ser madre. Ella celebrará por segunda vez este día tan especial junto a su bebé de tan solo un año de edad.

En una reciente entrevista para el Diario Correo, la boxeadora de la categoría 51kg contó detalles sobre su inicio en el deporte y la importancia del apoyo de su madre para lograr su sueño de presentar al país en el ring de box.

“Bueno, le dije a mi mamá que quería matricularme en una academia de boxeo y ella no quiso, pero como estaba de vacaciones (escolares) le dije que solo serían unos meses, pero no era así”, dijo Lucy Valdivia para Correo.

La deportista reveló que mamá estaba preocupada por su integridad física al ser un deporte de contacto. Sin embargo, con su dedicación comenzó a destacar. “Ella no quería porque me decía: te van a golpear en la cara, tu nariz. O sea, tenía temor, pero poco a poco tenía resultados, y ahí fue cuando me apoyó, me decidió apoyar por completo y creo que si no hubiera sido por ella, nada hubiera sido posible.”, contó.

Destacada trayectoria

Su talento para pelear la hizo destacarse y logró representar al país en numerosas competencias internacionales en las que obtuvo medallas para el país. “He sido subcampeona continental, bronce en los Juegos Odesur 2018, medalla de oro tres veces consecutivas en la Copa del Pacífico, que es un campeonato importante que se hace en Ecuador todos los años y reúne a los mejores atletas del continente”, narró para Correo.

Además, defendió la ‘casa’ en un importante evento deportivo que se realizó en el país. “Clasifique para los Juegos Panamericanos y participado dos veces, en Toronto 2015 y el último en Lima 2019″, agregó.

Mamá boxeadora

Lucy se convirtió en madre en abril del 2023, y aunque no se encuentra activa como boxeadora, eso no importe que se someta a una estricta rutina de entrenamiento para volver a ponerse los guantes. En sus declaraciones para el Diario Correo, la deportista indicó que se las ingenia para cuidar a su bebé sin descuidar su preparación física.

“Tener una hija para mí fue un cambio total porque es un tiempo muy valioso que le dedicas, que dejas de hacer otras cosas porque ella ahora pasa a ser prioridad para mí. Trato de, en los momentos que tengo libre, poder entrenar me las ingenio. Y aparte de eso, también otras actividades, como mamá en mi casa, que el tiempo se hace corto, la verdad, pero cuando uno quiere hacer las cosas, buscar la forma”, explicó.

“Cuando ella (su bebé) se duerme mayormente a las 11 a.m. y aquí en mi cuarto, porque tengo que estar mirándola, ella ya se levanta sola, gatea y se puede caer, así que tengo que estar mirándola y entrenar. Aquí en mi cuarto agarro mis pesas, trato de hacer sentadillas, trabajo de hombros y brazos con con laterales o planchas, polichilenas, abdominales y esas cosas”, añadió.

“Es un reto que disfruto”

Para Lucy nacimiento de su hija cambió su vida, pero no terminó con su carrera como boxeadora. Ella considera que depende de cada una hacer su historia y demostrar que puede lograrlo a pesar de la dificultad. “Hay un pensamiento de que cuando eres mamá o saliste embarazada, tu carrera deportiva se acabó o que es muy difícil, en realidad lo es, pero creo que cada una hace su historia y es capaz de demostrar que puede lograrlo (...) no lo veo como un impedimento, sino como un reto, que es más difícil pero igual lo disfruto”, dijo para Correo.

Por otro lado, aunque por su cabeza pasó a idea de querer retirarse por los riesgos que implica el boxeo, su deseo que volver al ring la impulsa a seguir. “En este deporte prácticamente expones tu vida, con un golpe literal te pueden matar, algunas veces ha pasado por mi mente el retirarme, pero no. Creo que es más fuerte el querer volver a sentir esa adrenalina y estar en el ring. Es un sentimiento un poco extraño, pero me gusta”, confesó.

“Oh, soy mamá”

La deportista también contó que celebrar su primer ‘Día de la Madre’ con su hija en sus brazos fue una experiencia hermosa. “El año pasado fue muy bonito, es una experiencia nueva. “Hay veces como que me pierdo y digo: “Oh, soy mamá” Yo antes solo lo celebraba para mi mamá, pero ahora también es mi día, pero hay veces no entro en cuenta todavía de que ya soy una mamá”, reveló.





