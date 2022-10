La intención de Cristiano Ronaldo era dejar el Manchester United en la última ventana de traspasos, previo al inicio de la temporada 2022-23, y uno de los equipos con los que fue vinculado fue el Atlético Madrid. No obstante, la posibilidad del fichaje no pasó de los rumores y, meses después, Diego Simeone, DT de los ‘Colchoneros’, decidió aclarar el tema.

El entrenador argentino fue entrevistado por Martín Liberman, para Tigo Sports Costa Rica, y reveló que nunca hubo un interés real por contratar al experimentado goleador portugués. “Los pajaritos cualquier cosa lejana a lo que ha sucedido”, inició el ‘Cholo’ respecto al tema.

“La gente habla a veces para contar lo que quiere contar, no la realidad”, agregó Simeone, resaltando que no había opciones de firmar con ‘CR7′, pese a la información que circulaba en la prensa. De la misma forma, el estratega explicó que el delantero tiene una relación muy fuerte con Real Madrid para pensar que podría llegar al ‘Atleti’.

“Un hincha me gritó una gran frase durante un partido en la pretemporada, cuando yo no sabía nada de lo que estaba sucediendo, pero sí por los rumores: ‘Diego, cuidado, que la Champions League no es a toda costa’. Me gustó esa reflexión, porque es muy sana, de aficionado, de corazón y reflejando lo que yo sentía en su momento, más allá de no negar la historia de Cristiano”, indicó el ‘Cholo’.

“Cristiano Ronaldo es un referente absoluto del Real Madrid. Yo no vería jugando a Martín Palermo o a Juan Román Riquelme en River Plate o a Ariel Ortega en Boca Juniors. Hay situaciones que son muy claras”, manifestó el técnico.

Finalmente, Diego Simeone aclaró que la posibilidad del arribo de ‘CR7′ no hubiera sido nada similar a la de Luis Suárez en su momento, cuando dejó las filas de Barcelona. “No es lo mismo por cómo llegó ‘Lucho’ a que si hubiera llegado Cristiano”, sentenció el entrenador del Atlético Madrid.