La reina Isabel II, fallecida en 2022, quien era muy amiga de Paddington, el osito literario originario del Perú, tendrá su propio oso de peluche de edición limitada para coleccionistas para conmemorar lo que habría sido el centenario de la monarca este martes 21 de abril.

El oso de peluche está repleto de detalles, desde un pequeño broche enjoyado hasta un sombrero bellamente adornado. Con un precio de 289 libras esterlinas (390 dólares), el osito de la reina está disponible en todo el mundo y solo se fabricarán 4996 unidades en total.

Adoraba al osito Paddington

Todo el mundo todavía recuerda el video de la reina bebiendo té con el adorable y torpe oso con motivo de las festividades del Jubileo de Platino, que el Reino Unido celebró por sus 70 años de reinado en junio de 2022 antes de su muerte.

“Fue la última vez que vimos a la reina en un evento público”, aseguró Julie Williams, que viajó cuatro horas en tren desde Manchester para rendir homenaje a la difunta soberana. “Era este tipo de cosas las que creaban un vínculo entre ella y la gente”.

El oso Paddington resaltó durante los homenajes que le rindieron a la reina Isabel II tras su muerte y esta vez, cuando este martes cumpliría 70 años no será la excepción.