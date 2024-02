Jorge Fossati encaró con evidente molestia al periodista Eddie Fleischman por un comentario que le incomodó demasiado.

A Fossati no le gustó que Fleischman diera a entender que él es un cobarde. Esto por haber preferido jugar contra Nicaragua y República Dominicana, que con Italia y Guatemala.

“Usted hizo un comentario en redes que me llegó. Usted, directa o indirectamente, dice que yo no acepté o que no se aceptó el juego con Italia. Utilizando sus palabras exactas: arrugué, cagón. Yo no soy cagón, yo no arrugo , y tengo 30 años de profesión como entrenador que hablan por mí mismo”, afirmó Fossati a Willax TV.

“Eso no fue para usted, eso no fue para usted ”, replicó Eddie. Sin embargo, Fossati reiteró su molestia por el comentario del comunicador.

“Si usted piensa que puede decirle a cualquier persona que es un cagón o que arrugó y no es ofensivo, entonces estamos en otra sintonía, amigo. Usted ya argumentó su posición como una hora y ahora cuando yo quiero, no me deja”, contestó Fossati.

“Lo que yo hice, señores peruanos, hinchas peruanos, que son los únicos que me importan, dije rivales sudamericanos y/o centroamericanos. Estaba bueno, para mi gusto, para reencontrarnos con los hinchas peruanos”, añadió.

Técnico de la Selección Jorge Fossati pone en su sitio al matón de twitter Eddie Fleischman pic.twitter.com/mzuYh1BYh2 — Chacotero (@ChacoteroPeru) February 13, 2024