El pasado lunes 3 de julio estalló la noticia de que Christian Cueva no asistió a los entrenamientos con Alianza Lima. Ante esto, y luego de que se difundieran imágenes del pelotero en una discoteca de Trujillo, el club íntimo emitió un pronunciamiento y afirmó que se le abrirá una investigación al volante peruano debido a que se ausentó de las prácticas sin previo aviso.

Este martes 4 de julio, Christian Cueva utilizó sus redes sociales para pedirle disculpas a los hinchas de Alianza Lima por lo ocurrido. Asimismo, aseguró que aceptará las consecuencias de sus actos y reconoció que buscará ayuda para tomar mejores decisiones. Además, precisó que espera poder tener una oportunidad para reivindicarse.

“Pido perdón a todos por la decepción y molestia que he provocado desde mi llegada y que en las últimas horas hice mayor. Estas disculpas van más especialmente para el hincha de Alianza Lima, que fecha a fecha me brindan su apoyo incondicional. Las disculpas a mis compañeros, comando técnico y club las haré en privado. Sé que las faltas traen consecuencias y aceptaré lo que se me imponga. Espero tener la posibilidad de reivindicarme”, dijo al comenzar.

El jugador íntimo pidió que paren los ataques a sus familiares, pues él es el único responsable de lo ocurrido y no desea que se les involucre en el tema.

“Pido disculpas a mi familia, que en las últimas horas estuvo expuesta a ataques en redes sociales y pido por favor que la dejen tranquila, pues cualquier responsabilidad es única y exclusivamente mía. La mochila que cargamos los futbolistas, personas de carne y hueso, contra lo que se cree y juzga es a veces pesada y difícil, y al no tener la suficiente fuerza para cargarla elegimos mal. Buscaré ayuda para soportar más y elegir mejor”, culminó.

Pronunciamiento de Alianza sobre falta de Christian Cueva a los entrenamientos

Alianza Lima compartió un comunicado en el que aseguran que tomarán medidas correctivas contra Christian Cueva por “su ausencia se dio sin previa coordinación con el club”.

Pronunciamiento del club. (Foto: Alianza Lima)