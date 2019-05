​Fórmula 1: Antes de morir, Niki Lauda puso en su sitio a Alonso, Vettel y Hamilton

Niki Lauda, fallecido este lunes a los 70 años de una complicación renal, obtuvo un tricampeonato en la Fórmula 1 (títulos en 1975 y 1977 con Ferrari, y en 1984 con McLaren), una batalla de leyenda con James Hunt (llevada al cine, Rush, en el 2013), un accidente del que salió quemado y vivo en Nürburgring (1976) y frases para la historia que confirman que decía verdades, aunque duelan. Era un grande en todo terreno.

Recordemos qué decía de algunos temas.

Fórmula 1 actual:

–“El motor no razona, el piloto sí”, comentó a raíz de los errores de varios pilotos en una carrera.

–“Los F-1 actuales podría pilotarlos un chimpancé”, se reía de las facilidades que aportan las ayudas electrónicas y la dirección asistida al pilotaje de lo bólidos actuales.

–“Cuando veo lo que gana Schumacher, me maldigo por no haber nacido diez años más tarde”, se refería a los elevados sueldos de los pilotos a partir de los 90, con el Káiser disparado en la tabla de remuneraciones.

Lewis Hamilton:

“Estos tipos no tienen ni idea. Pilotan karts hasta los 18 años y después pasan a la F-1. No saben más que acelerar y mover el volante, pero no desarrollan su personalidad. El único carisma que tiene un tipo como Lewis Hamilton es su novia”, dijo en referencia a la cantante de Pussycat Dolls, Nicole Sherzinger, cuando era la compañera del piloto inglés.

Sebastian Vettel:

“¿Por qué Vettel siempre se está quejando y refunfuñando? Se vuelve cada vez más molesto, ¿por qué es tan sensible? Nunca había sido así de malo antes. Las emociones le distraen de pilotar rápido y de centrarse en sus verdaderas batallas”, comentaba sobre el piloto alemán, que no gana un Mundial desde el 2013 con Red Bull.

Fernando Alonso:

“Alain Prost era un perro, pero Fernando Alonso es mucho peor. En vez de quejarse y lamentarse, que es lo que ha estado haciendo hasta el momento, todo lo que necesita es concentrarse en conducir más rápido”, criticaba al piloto español en el 2007, cuando pilotaba para McLaren y estaba enfrentado a Ron Dennis y a Lewis Hamilton.

Carreras:

“Si algún piloto tiene miedo, debería ir a la escuela de pilotos”, satirizaba sobre los pilotos actuales.

“Conducir un coche de Fórmula 1 es algo de por sí peligroso. Puedes simplemente sentarte fuera y es más seguro”.

Su accidente:

“Sólo viví una sensación igual a la del accidente [de Nürburgring] un día que fumé marihuana”.

“La única victoria importante en este negocio es el día en el que abandonas el paddock con vida”.

“Prefiero tener mi pie derecho sano antes que una cara bonita”, decía en una entrevista el austriaco, al que apodaban Rata o Super Rata por sus dientes frontales.

Su figura:

“No creo ser una leyenda. A la gente que lo afirma, les diría que sigo vivo; las leyendas son personas que ya están muertas y yo lo que siempre he hecho ha sido buscar nuevas cosas para mi vida, cosas diferentes”.