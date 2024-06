Aunque ninguna de las escuderías de arriba lo quiere, algo que dice que ya sabía desde hace un tiempo, el piloto español Carlos Sainz (Ferrari) aseguró que ve frente a sí un “maravilloso futuro” en la Fórmula 1, donde su llegada a Audi, que entrará al circuito en 2026, o a Williams, parece más que cantada.

Audi suena bien, porque trae su motor gran sueldo y presupuesto, pero implica correr en 2025 con Sauber (que pasará a ser Audi), un auto muy malo cuya estructura agarrará los de Audi.

Quienes piensan que Williams no es alternativa, porque hoy está muy atrás, no tienen en cuenta algo que quizá Sainz conoce.





Sin nada hoy

Con las puertas cerradas, luego de que en Ferrari lo reemplazaron por Lewis Hamilton para 2025 y en Red Bull que confirmó la renovación de contrato con Sergio ‘Checo’ Pérez, los equipos top se acaban. McLaren no lo quiere de vuelta porque tiene a Norris y Piastri con más juventud y mejor forma, y en Aston Martin y Mercedes no hay oportunidad, sobre todo cuando las fechas de plata se lo dijeron de frente: buscan a alguien más joven.





Antonelli, elegido

Los de Silverstone no han confirmado a Lance Stroll, pero luce difícil que salga; y los de Brackley parece que apostarán por Andrea Kimi Antonelli. “He hablado con muchos equipos que me quieren bastante y que me hacen sentir bien como piloto, y estoy listo para todo lo que está por venir”, declaró Sainz a Sky Sports previo al Gran Premio de Canadá.

El español fue cuestionado sobre la opción de Red Bull, que se cerró de manera oficial esta misma semana, y aseguró que mantiene el optimismo para lo que viene. “Esto no significa que yo no tenga un maravilloso futuro delante mío”. “Lo sé desde hace algún tiempo, por lo cual no es ninguna sorpresa. Obviamente las noticias que estamos escuchando ahora las he sabido por meses”, dijo Sainz sobre la renovación de Pérez.





¿Con Newey?

Aunque Audi le ha puesto un plazo para decidir, que está por vencer, Sainz podría elegir a Williams. Y dicen que la única razón podría ser es que corre con motor Mercedes y... podría haber garantizado el fichaje del genio del diseño y la aerodinámica Adrian Newey. De ser esto cierto, un auto de Newey será ganador más temprano que tarde y la mejor elección para ser feliz.





