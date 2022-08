Defensa y Justicia no atraviesa por su mejor presente futbolístico y los dirigidos por Sebastián Beccacece volvieron a tropezar el último fin de semana, esta vez ante Boca Juniors. A poco del final (92′), el portero Ezequiel Unsain no pudo evitar el gol de Luis Vázquez y no ocultó su pesar: quedó arrodillado sobre el césped, lamentándose, tras el pitazo del árbitro.

En ese momento, para sorpresa de todos los presentes en el Estadio Norberto “Tito” Tomaghello, un niño ingresó al campo y consoló al guardameta con un fraterno abrazo. La escena se viralizó rápidamente en redes sociales y el pequeño aficionado del ‘Halcón de Varela’, que lleva por nombre Tiziano Carrizo, se llevó muchos elogios.

Unos días después de lo sucedido, el muchacho de 12 años recibió una invitación para visitar las instalaciones del club y tuvo un reencuentro con Unsain, con quien tuvo una amena charla. La institución argentina reveló detalles de la cita y compartió algunas postales en Twitter.

“Hoy, Ezequiel recibió a Tiziano, quien el domingo le dio un sentido abrazo que recorrió el mundo”, indicó Defensa y Justicia en la publicación, en la que se ve al niño con una camiseta obsequiada por el arquero. La fanaticada del equipo celebró el gesto.

Por otro lado, al margen de la positiva actitud del joven hincha, la entidad deportiva también resaltó que este tipo de hechos podría generar castigos en el futuro: “Si bien se le agradece el gesto, debemos aclarar que al campo de juego solo pueden ingresar personas autorizadas, y que la invasión del mismo puede traer sanciones a la institución”.

¿Cómo va Defensa y Justicia en la Liga Profesional?

Defensa y Justicia lleva cinco partidos sin ganar en la Liga Profesional (dos empates y tres derrotas), situación que ha llevado al club a la parte baja de la tabla de posiciones. En este momento, tras 15 partidos jugados, el ‘Halcón de Varela’ tiene 15 puntos y está en la casilla 23 (la próxima fecha enfrenta a Banfield).