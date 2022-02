De afición a profesión, Romina Vega nunca imaginó vivir del fútbol, ya que creció bajo un ambiente familiar donde el deporte no fue tomado como primera opción. Sin embargo, ella misma alimentó su pasión por el deporte rey, el cual rompió varias barreras. Desde que pisó por primera vez un estadio, supo verdaderamente dónde estaba escrito su camino.

Uno de sus mayores sueños era ser periodista, pues siempre se proyectó desde pequeña estar parada frente a cámaras. Trabajó en los diarios OJO y Correo, y luego de su amplio trayecto con tan solo 26 años, Vega es una de las principales caras del periodismo deportivo; y gracias a su carisma y gran talento, se desempeña actualmente en “N Deportes” y “Fútbol en América”.

¿Cómo surgió la idea de ser periodista deportiva?

Vieron que iba al estadio cuando jugaba la selección. Yo iba entre el 2017 y 2018; y en una de esas me dijeron para ir a las “Chicas del Bocón”. Pero tenía en realidad otro cargo diferente. Luego, hablé con mi jefe si se podía dar y me dieron el “ok”. Después, me salió la oportunidad de ESPN. Ahí fue donde aprendí a hacer coberturas en la calle. Yo quería eso, salir a la calle, estar en el estadio.

¿Siempre estuviste vinculada al deporte?

Mi familia no es futbolera, yo no tengo un papá con camisetas en el cuarto o que vea todos los partidos los fines de semana. Ahora soy yo quien les dice: “Oye, por si acaso va a jugar Alianza”. O cuando está ganando o perdiendo algún equipo.

¿Qué prefieres? ¿Redactar, reportear o conducir?

Creo que te respondería conducir para que no me saquen ja, ja, ja. Pienso que es un proceso, porque redactar te permite tener esa base para hablar bien. A veces uno quiere comentar mucho, pero si uno no redacta bien, no es posible. Creo que cada proceso tiene su magia, pero ahorita me quedaría con conducir.

¿Has tenido una mala experiencia con las barras?

Sí, me ha tocado hacer previa, sobre todo de Alianza en este último año, no ha sido algo como grave, gracias a Dios, pero sí es algo inseguro.

¿Sueles sentirte nerviosa frente a cámaras?

Los primeros días me daba unos nervios horribles, pero también es lo rico porque te sientes vivo, que te gusta lo que haces, que siempre está el riesgo de que te vas a equivocar. Cuando ya pierdes el miedo a equivocarte, porque sabes lo que estás diciendo, ya ahí lo ves diferente.

¿Cómo sobrellevaste el hecho de aumentar seguidores en las redes?

Todavía estoy en el proceso de pensar si la gente puede irme conociendo y eso. No me creo ni famosa ni conocida ni nada, pero siempre me he cuidado mucho, siempre he tratado de ser bastante cauta de lo que se publica en las redes sociales.

¿Manejaste algún comentario o situación incómoda?

Afortunadamente, no he tenido algo grave. Es una realidad que es un mundo altamente machista; pero también está en nosotras ir cambiando eso, que no se trata de género, sino de capacidad. No es solo por ser mujer, sino porque ahora soy trabajadora, soy tu compañera, soy un ser humano.

¿Te consideras el ejemplo de muchas chicas que desean estar en el medio?

Me alegra mucho ser de alguna u otra forma la cara para algunas chicas que me escriben y me dicen que les gusta mucho el deporte, que tienen 12 o 15 años, están en el colegio y quieren hablar conmigo. Ahí entiendes que estás representando un grupo.

¿Eres una persona con carácter?

Sí, creo que tengo bastante carácter, soy bien firme.

¿Cuál fue la experiencia más agradable que has tenido?

La final de la Copa Libertadores 2019. El River-Flamengo fue increíble. La emoción de ver un estadio así de lleno, vibrando tanto con el fútbol.

¿Iremos al Mundial?

Sí, vamos a estar en Qatar 2022; pero nos va a tocar sufrir como siempre. Creo que hay con qué, va a ser difícil el partido contra Uruguay, pero sí tenemos chance de ir al Mundial.

¿Lionel Messi o Cristiano Ronaldo?

Yo soy “team” Cristiano. Siento que Messi es mucho talento y más, nadie lo niega, pero lo de Cristiano es perfección, constancia, dedicación, trabajo. Es como que tú te construyes.

¿Qué sueles hacer en tus tiempos libres?

Me encanta dormir, trato en mis días libres dormir un poco más. Después, me gusta muchísimo salir a comer a lugares nuevos, me gusta probar cosas nuevas con mis amigos.