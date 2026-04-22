El reconocido torero español José Antonio Morante de la Puebla se encuentra grave al sufrir una brutal cornada en su glúteo izquierdo propinada por el cuarto astado de la corrida, llamado Clandestino, en la plaza de la Maestranza de Sevilla, en España.

Ocurrió cuando el matador, con fama de valiente y natural de la misma Sevilla, trataba de fijar con el capote al animal, de la ganadería de Hermanos García Jiménez.

Sin embargo, el astado, fiel a su instinto, se le fue al pecho del torero, arrollándolo y, en el intento de huida del matador, que busca escapar del animal, Clandestino le propinó la cornada por las nalgas.

Muy grave

El parte médico firmado por el doctor Octavio Mulet, cirujano jefe de la enfermería de la plaza de la Maestranza de Sevilla, calificó de “muy grave” la cornada sufrida por el torero este lunes durante la lidia del cuarto toro por el diestro Morante de la Puebla, que ha sido sometido a una intervención de más de dos horas de duración.

Intervenido

En concreto, según los médicos, se trata de una “herida por asta de toro en margen anal posterior con trayectoria de unos 10 centímetros, lesionando parcialmente musculatura esfinteriana anal con perforación de la cara posterior del recto de 1′5 centímetros”.

La intervención, continúa el parte, ha consistido en “un lavado de la herida, la reparación de la pared rectal y del aparato esfinteriano, dejando un drenaje aspirativo en el espacio postanal y retro rectal”.