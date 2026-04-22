Pasar varias horas en el auto, sobre todo en el tráfico de la ciudad, hace que muchas veces no se piense en la calidad del aire que se respira dentro. Al ser un espacio cerrado, puede acumular polvo, humedad y otros agentes que afectan el bienestar sin notarse de inmediato.

Giovana Bravo, gerente comercial de la división Transport de Airlife Perú, comparte recomendaciones para mantener un ambiente más saludable dentro del vehículo en el día a día

SUPERFICIES. Elementos como volante, asientos y manijas acumulan bacterias con el uso diario. Una limpieza frecuente ayuda a reducir el contacto con microorganismos y mejora la higiene dentro del vehículo de forma sencilla.

HUMEDAD. La humedad dentro del auto puede generar hongos y malos olores. Evitar objetos húmedos o mantener el vehículo cerrado por largos periodos ayuda a reducir este problema, sobre todo en ciudades con alta humedad.

VENTILACIÓN. El sistema de ventilación puede acumular polvo, polen y microorganismos con el uso diario. Esto puede afectar la calidad del aire sin que se perciba, por lo que su revisión ayuda a evitar que los contaminantes circulen dentro del auto.

FILTROS. Los filtros del aire acondicionado funcionan como primera barrera frente al polvo y otras partículas. Con el tiempo se saturan y dejan de cumplir su función, por lo que su cambio ayuda a mejorar la circulación de aire más limpio en el vehículo.

PURIFICACIÓN. Existen soluciones de purificación de aire como Oxyion que actúan sobre el aire y las superficies del auto. Estas tecnologías ayudan a reducir virus, bacterias y olores en espacios de uso frecuente.

MANTENIMIENTO. El mantenimiento del sistema de ventilación permite eliminar residuos acumulados con el tiempo. Este tipo de servicio ayuda a mejorar el rendimiento del aire acondicionado y aporta a un ambiente más limpio en el interior del auto.

En autos seminuevos se recomienda verificar si se realizó una purificación del sistema de ventilación. Esto ayuda a asegurar un ambiente más fresco y sin residuos del uso anterior.