Sport Boys ha pasado por problemas económicos en los últimos años y si bien la clasificación a la Copa Sudamericana 2022 parecía apaciguar la situación desfavorable, los jugadores han revelado que es todo lo contrario. En las últimas horas, los integrantes del club del Callao decidieron emitir un duro comunicado contra la directiva.

“Todo futbolista profesional tiene derecho a recibir un trato justo y universal, con condiciones laborales que protejan su bienestar físico y mental. Estos estándares son esenciales para alcanzar en pleno potencial y garantizar que el beneficio económico del fútbol llegue a todos por igual. En consecuencia, para asegurar el máximo rendimiento, son esenciales ciertas condiciones laborales a nivel, tanto dentro como fuera del campo”, se lee en el primer párrafo del documento.

De la misma forma, los integrantes de Sport Boys resaltaron los puntos que la directiva prometió, pero que no ha cumplido de manera adecuada hasta ahora:

a) Que los campos de juego donde se efectúen las prácticas reúnan las condiciones adecuadas de higiene y comodidades necesarias.

b) Proporcionar raciones alimentarias convenientemente balanceadas cuando los futbolistas permanecieran cuatro o más de cuatro horas en los lugares de concentración o en el centro de entrenamiento.

c) Organizar y mantener un servicio médico y social para atender a los jugadores del primer plantel.

d) Realizar el pago de la remuneración pactada en forma mensual, dentro de los primeros seis días del mes siguiente.

e) Entregar la ropa deportiva adecuada completa para el desarrollo de los entrenamientos y la higiene de la misma.

“Las condiciones a las que se comprometió el club no se vienen cumpliendo adecuadamente, lo que atenta a los intereses deportivos y objetivos institucionales”, agregaron. Además, los jugadores indicaron que han cumplido con la pretemporadas y primeras fechas por profesionalismo e identificación, pero esta situación “ha traído y seguirá trayendo consecuencias en la integridad física (lesiones o enfermedades) al no estar entrenando en campos que no ofrecen comodidades y las condiciones adecuadas de higiene”.

Los futbolistas también expresaron su solidaridad con el personal de apoyo al equipo profesional, que no viene recibiendo su remuneración pactada, lo cual afecta a sus familias. Finalmente, el plantel de Sport Boys instó a las autoridades de la institución a “adoptar las medidas necesarias para superar los inconvenientes antes descritos y poder laborar de la mejor manera”.