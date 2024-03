Alianza Lima se enfrenta a una situación crítica en el Torneo Apertura, su última derrota ante Sporting Cristal no solo los alejó del liderato, sino que también desató la frustración entre la hinchada blanquiazul, exacerbada por los gestos de Gabriel Costa hacia la tribuna del Estadio Nacional.

Costa, en medio de la tensión, realizó gestos de “silencio” hacia los hinchas aliancistas presentes en el estadio, generando una ola de críticas y descontento entre los aficionados. El Comando Sur emitió un comunicado expresando su desaprobación no solo por el desempeño del jugador, sino también por su comportamiento hacia la hinchada, recordándole que “ ningún jugador está por encima del club ”. Sin embargo, el futbolista utilizó sus redes sociales para disculparse con la hinchada.

Gabriel Costa le pide disculpas a la hinchada

El futbolista ‘blanquiazul’ tomó la iniciativa de disculparse públicamente a través de sus redes sociales, reconociendo su error y prometiendo redoblar esfuerzos para revertir la situación adversa que atraviesa el equipo.

“ Queridos blanquiazules, quiero ofrecerles mis mas sinceras disculpas por lo acontecido el otro día. Estoy pasando por un momento de mucha frustración, no soy una persona de hacer esas cosas. Me siento muy arrepentido. Valoro y respeto mucho a esta camiseta y también a ustedes, como hinchas. Me hago cargo de las consecuencias y seguiré luchando, hasta el final, por esta camiseta ”, sostuvo el volante.

“ Está institución me abrió las puertas hace diez años. Alianza Lima es un hogar para mí y para mi familia. Soy muy afortunado y agradecido de poder pertenecer al equipo más grande del país. Los quiero mucho y valoro enormemente el esfuerzo que hacen semana a semana para ir y dejar la garganta en cada partido. Eso a nosotros -los jugadores- nos motiva y nos llena de ganas de darlo todo por estos colores ”, agregó el futbolista.

¿Cuáles son los próximos partidos que jugará Alianza Lima?

Alianza Lima enfrenta una situación delicada y deberá apuntar al frente en los siguientes partidos, si es que quiere remontar su posición en la tabla del Torneo Apertura 2024. El equipo ‘victoriano’ visitará el Cusco para enfrentar a Cienciano por la octava fecha del torneo.





