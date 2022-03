Hace menos de seis meses, Yuriy Vernydub, entrenador del Sheriff Tiraspol, donde milita el peruano Gustavo Dulanto, celebró un histórico triunfo sobre Real Madrid en el mismo Santiago Bernabéu por la Champions League. Hoy, la vida pone al director técnico en su natal Ucrania, desde donde defiende a su país ante los ataques rusos.

Tras la visita a Portugal, para el partido ante Sporting Braga por la Europa League de hace unos días, Vernydub no lo pensó dos veces y, al ver la complicada situación que afrontaba Ucrania, decidió enrolarse al ejército para hacer frente a los rusos.

“Mi hijo me llamó a las 4:30 am y me dijo que los rusos nos atacaron. Entonces supe que volvería a Ucrania para pelear”, señaló para BBC, Vernydub, quien se negó a especificar cuál es el rol que desempeña en la milicia ucraniana.

“No quiero mentir. Mientras regresaba a casa, vi a muchos hombres fuertes que abandonaban el país. Si vuelven, seré feliz. Tengo entendido que se fueron con sus familias a Moldavia, Rumania, etc. De nuestra zona se han ido muchos hombres... hombres de Kharkov, Zaporoje, Lugansk, Donetsk. Comprendí en ese momento que no puedo hacer lo mismo. Me dije a mí mismo que tan pronto como llegue a casa, iré y me inscribiré”, relató el DT de 56 años.

Vernydub, que está al mando de Sheriff Tiraspol desde diciembre del 2020, reveló que hubo intentos de su familia de frenarlo, pero todo fue en vano.

“Las personas cercanas a mí trataron de detenerme. Mi esposa, mis hijos, mis nietos. Me mantuve firme y agradezco a mi esposa por apoyarme. Ella conoce mi carácter. Si tomo una decisión, no la cambiaré. Podríamos haber ido a Moldavia y esta opción sigue abierta para mis hijos, para sus esposas, para mis nietos. Pero mi esposa y yo, seguro que nos quedaremos aquí”, contó.

Vernydub, evidenciando que su vida desde ya está en peligro, confesó que no está lejos de los batallas más fuertes: “Ahora mismo creo que no estoy muy lejos del conflicto. Las batallas más duras son probablemente a 120 km de donde estamos. Pero tomé mi decisión para que todo esté bien. No tengo miedo”.

Entre otras cosas, el entrenador dijo que formó parte del ejército cuando era joven, pero en una unidad especial para deportistas y señaló que está listo para usar su arma.

“Ahora estamos siendo instruidos. En cada minuto estamos listos para ir a donde nos digan. Todavía no he usado mi arma, pero estoy listo, siempre. En cualquier momento”, expresó.

Por último, Vernydub no se olvidó del fútbol en su relato. “Pensar en el fútbol me motiva. El fútbol es mi vida. Espero que esta guerra no dure mucho. Ganaremos y volveré a mi amado trabajo”, sentenció.