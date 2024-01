El argentino Hernán Barcos rompió su silencio tras informarse que tuvo un encuentro ‘picante’ con Carlos Zambrano, en Alianza Lima.

En entrevista para Perú 21, habló sobre los problemas que pueden generar en un vestuario. “Hay de todo en el fútbol. Hay mucha envidia. Muchos quisieran estar en mi lugar, pero no les da para hacerlo”, dijo.

Hernán Barcos añadió que esta envidia no solo es de jugadores en vigencia, también con algunos exfutbolistas.

“Otros ya estuvieron, pero no pudieron lograr lo que yo hice, lo que yo genero; y eso, obviamente, genera malestar o envidia. Yo sé quién soy y estoy muy tranquilo con lo que hago”, expresó.

Sobre su llegada a la U, antes de Alianza Lima, aseveró lo siguiente. “Me llamaron y me preguntaron si me interesaba (jugar la Liga 1 y la Libertadores) y yo les dije que estaba abierto a escuchar opciones, pero luego el entrenador (Ángel Comizzo) dijo que yo estaba muy viejo y que quería jóvenes. Él se decidió por otro chico (Alex Valera) y, días después, me llamó Alianza”, reveló.