La destitución de Guillermo Salas como director técnico de Alianza Lima sigue dando que hablar. Este miércoles 26 de julio, Hernán Barcos, uno de los señalados como el responsable de la salida del ‘Chicho’, se pronunció y dejó duras palabras contra sus detractores.

“Por qué me culpan de la salida de Chicho. ¿A mí me van a decir líder negativo? Respeten mi historia. Si yo tuviera poder para sacar un DT sería dirigente. Me quieren ensuciar. Los jugadores y los DT se sacan solos. Los que dicen hue****, díganmelo de frente”, expresó el delantero.

“Están buscando problemas donde no hay. Respeten mis 20 años de carrera. ¿A mí me van a decir líder negativo? ¿Con qué poder voy a sacar un técnico? Esos twitteros de mi**** no saben lo que dicen. ¿Qué culpa tengo que saquen a un entrenador?”, agregó con evidentes signos de fastidio.

Los problemas entre Hernán Barcos y Guillermo Salas

Barcos también comentó que a inicios del 2023 tuvo algunos problemas con Guillermo Salas, pero supieron limar asperezas rápidamente por el bien del grupo. “Tuvimos problemas con Chicho en enero y febrero pero los resolvimos, debatimos formas para lo mejor en Alianza, son estupideces las especulaciones de pseudos hinchas que no me conocen”, contó el atacante.