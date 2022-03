En el último programa de Magaly TV La firme, la ‘urraca’ mostró imágenes de lo que fueron las recientes declaraciones del jugador de fútbol, Jean Deza, quien acusó al programa de espectáculos y a su conductora Magaly Medina de querer dejarlo mal y que, incluso, propiciaron su alejamiento del mundo deportivo.

“Hay un programa de espectáculos que dañó bastante mi imagen, tomar un vaso de cerveza o brindar con la familia, me pueden ver haciendo eso porque sino no se la dice la verdad: Se emborrachó, se tomó todo, llegar a entrenar, llegar roto. Las expectativas que tienen de mí siempre van a ser negativas, entonces yo sentí una presión que la verdad que ya no la aguantaba, de que si yo hago algo bien o algo mal, no le parece a nadie”, manifestó.

“Tengo una imagen tan dañada, pero no le voy a dar el gusto a la gente. Lo mejor para defenderme yo va a ser dentro de la cancha y haciendo bien las cosas fuera de la cancha, que es lo más importante”, agregó Deza.

Al escuchar sus declaraciones, Magaly Medina no se quedó cruzada de brazos y tildó de “tremendo demonio” al jugador de fútbol.

“Jean Deza ha reaparecido, y está feliz de la vida porque hay un equipo que lo ha contratado, pero parece que le ha dado amnesia, que tanta chela le ha borrado ciertos recuerdos de la cabeza, o tiene un exceso de conchudez tremenda”, dijo la ‘urraca’.

“Cualquiera que no lo conoce, le cree y dice: ‘Ay, este angelito, víctima de las circunstancias’. ¿De dónde sale ese programa de espectáculos que dice que le ha dañado su imagen, pobrecito, dice que estaba tomando su cervecita con su familia, pero que lo sacaron como que se emborrachó. ¿Qué es eso? ¿Nosotros te habremos mandado a chupar en días donde al día siguiente tenías que ir a entrenar? ¿Escaparte con Shirley y emborracharte?”, agregó.

Magaly no tuvo piedad de Deza y hasta le recordó por qué los clubes lo botaban. “Nosotros no te botamos de todos los equipos que te han botado, nosotros solo nos hemos enfocado en ampayarte, porque cuando uno pertenece a un equipo tiene que respetar ciertas normas. Cuando uno es atleta, deportista de élito, tiene que respetar las normas y vivir de cierta manera, pero él era un relajado, juerguero, se amanecía en los tonos y no le interesaba. Salía a las 2-3 de la mañana y a las 7 tenía que estar entrenando, no le daba el cuerpo, y se cansaron los clubes de él”, contó.

“Hasta psicólogo le pusieron el Alianza Lima, pero nada, hasta el psicólogo renunció, y ahora dice: ‘Voy a defenderme dentro y fuera de la cancha haciendo bien las cosas’, que te crea otro, porque nosotros, nada te creemos. Se hace el angelito y tremendo demonio que es”, finalizó.

