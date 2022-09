Jefferson Farfán reapareció en Alianza Lima luego de más de 9 meses sin jugar un partido a nivel profesional. Al parecer lo hizo sin estar listo, pues ante Universitario de Deportes, en Matute y con un 2-0 en contra, fue muy discreto. Todo esto nos lleva a pensar si es que en Alianza Lima se plantean una posible renovación para el 2023 o no. Y por ende, nos lleva a recordar el final de Juan Manuel Vargas en Universitario. ¿Qué hay de común entre ambos? Pues que hasta hace unos años los dos eran los máximos representantes del fútbol peruano en el exterior y ambos formaron parte de los llamados “Cuatro fantásticos” en la selección peruana.

Un retorno forzado

A Jefferson Farfán se le notó lento, algo subido de peso, con poca habilidad y potencia para moverse y temeroso de ir a pelear las divididas por su reciente problema con la rodilla. En resumen, su vuelta fue muy discreta y a caso innecesaria en un partido de tanta exigencia. La pregunta es si en Alianza Lima pudieron elegir un rival de menor jerarquía para empezar a darle minutos nuevamente a la “Foquita”.

Colocar a Farfán en un clásico, con el marcador en contra, era exigirlo y exponerlo. Y finalmente pasó lo segundo. Su reaparición pasó como forzada, no rindió y hasta ha recibido críticas por su estado físico. A eso se suma que hasta el clásico, Farfán no había sumado minutos en el año, es decir: no había jugado nada este año.

¿Renovación complicada?

Jefferson Farfán cumplirá 38 años en octubre próximo. Ha sumado 8 minutos en este 2022 y su lesión a la rodilla le lleva complicando las temporadas hace buen tiempo. En ese contexto, Alianza Lima debe evaluar si es una buena apuesta presentarle una propuesta de renovación al ex selección peruana.

Este 2022, el hincha alucinaba con Jefferson Farfán haciendo dupla con Paolo Guerrero, sin embargo el “Depredador” optó por irse a jugar a Brasil. El 1 de enero Guerrero cumplirá 39 años y aunque es posible su llegada a Alianza, tener dos jugadores tan veteranos podría jugarle en contra al cuadro íntimo, más si su presente no es el mejor.

El caso Juan Vargas

Juan Manuel Vargas volvió a lo grande a Universitario en 2017, pero no le fue muy bien. La segunda temporada, en 2018 fue aún peor. Jugaba poco, se lesionaba mucho y el tema del sobrepeso era una razón de polémica y discusión a lo largo del año.

No se fue bien de Universitario, donde en su último partido fue expulsado. No terminó el año y dejó de jugar. Desde entonces nunca tuvo despedida oficial ni recibió homenaje por parte del club o de la selección peruana, donde también fue figura por varios años.

El 29 de septiembre del 2018 fue el último partido de Vargas como futbolista profesional. La “U” perdió 4-2 ante Ayacucho de visita y el lateral fue expulsado. Vargas dejó de jugar con 34 años.