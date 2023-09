Juan Pablo Varillas considera ser un referente para las nuevas generaciones del deporte, aunque revela que no piensa mucho en ello. “Sería mentir si es que no me he dado cuenta de eso. Es una responsabilidad grande. Más allá de ser un deportista disciplinado, trato de ser una buena persona”, señaló el tenista para OJO.

Asimismo, “Juanpi” comentó que el equipo peruano viene preparándose “muy bien” para afrontar la serie ante Noruega por al Grupo Mundial I de la Copa Davis. Gonzalo Bueno, Ignacio Buse, Arklon Huertas del Pino y Conner Huertas del Pino completan el grupo.Varillas admite ser un referente para jóvenes.

Sporade, líder del mercado de rehidratantes, se une a la raqueta número 1 del Perú, Juan Pablo Varillas, resaltando los valores que comparten: el esfuerzo y la disciplina; y el amor por el Perú. Con esta importante alianza, la bebida del Grupo AJE reitera su compromiso con el tenis y el deporte peruano.