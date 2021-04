Julio ‘Coyote’ Rivera sorprendió a propios y extraños al revelar que se encuentra recuperándose de un mieloma múltiple (Cáncer de las células plasmáticas). El exfutbolista de Universitario de Deportes confesó que estuvo internado durante un mes en una clínica en una entrevista con Ricardo Belmont.

“Las defensas me bajaron a raíz de la muerte de mi hijo y tras darme COVID. Entonces un día me apareció un dolor a las costillas que no le hice caso por un año, hasta que llegó el momento que no me pude levantar”, contó.

“En los exámenes salió que tenía el mieloma múltiple, que es un cáncer que se me depositó, gracias a Dios, solamente en el hueso. No ha perjudicado otros órganos, todo está excelente. Lo bueno es que me lo encontraron en primer grado”, añadió.

Pese a los duros momentos, el exfutbolista de 53 años aclaró que nunca perdió el buen ánimo, incluso se animó a bromear sobre su ‘nuevo look’. “Estoy con nuevo look, pero con mucha fuerza (risas). Estuve un mes en la clínica porque me han hecho un trasplante de células madres, pero la enfermedad la tengo desde septiembre del año pasado y he tenido que hacer quimioterapias”.

“Dios me está dando una nueva oportunidad de vida”, finalizó.

Julio Rivera está postulando al Congreso de la República por Lima en el partido Unión por el Perú (UPP).

