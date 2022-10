Kimberly García vive un sueño. Tras ganar dos medallas de oro en marcha atlética (20 kilómetros y 35 kilómetros) en el Mundial de Atletismo de Eugene (Oregón, Estados Unidos), la cereza al pastel es que fue nominada por World Athletics a Mejor Atleta Femenina del 2022. ‘Kimy’ se dio un tiempo para atender a Ojo y esto le contó la deportista de 29 años, que cuenta con el apoyo privado de Peru LNG y Hunt.

¿Podrías convertirte en la primera peruana en ganar este tipo de premio?

Sí, bueno ganar no lo sé (risas), pero con la nominación sí estoy muy feliz, es una alegría para mí estar entre las diez mejores del mundo, estar considerada por World Athletics, siento que mi trabajo está siendo valorado por el ente máximo, eso me inspira a mí a seguir creciendo como deportista y de repente a aspirar a más logros internacionales.

¿Es cómo el cierre de un año espectacular?

La verdad que para mí con las dos medallas que he logrado ya era más que suficiente por este año, con esta noticia creo que cierro con broche de oro.

Con estas dos medallas entraste al olimpo del atletismo mundial con otras estrellas, están nominadas atletas que ya llevan años destacando en el atletismo mundial. ¿Qué sientes?

Sí, claro son deportistas grandes, de gran trayectoria, múltiples campeonas mundiales, olímpicas, solamente el ser considerada entre las 10 mejores es algo máximo, es algo increíble, la verdad si gane o no gane, con tal que me hayan considerado estoy muy feliz.

¿Esperas repetir estas medallas en marcha atlética en las próximas competencias que tengas?

En realidad, estoy más que motivada, sigo con las mismas ganas de querer ganar, el año que viene en el Mundial de Atletismo tengo expectativas bastante altas y los Juegos Olímpicos que es mi sueño máximo que tengo. Aspiro a una medalla.

¿Cómo ha cambiado tu vida desde que ganaste estos dos campeonatos mundiales?

Bueno en realidad eso me ha hecho mucho más conocida, ahora salgo a la calle y me reconocen “Kimberly”, hay muchas niñas que me piden fotos, que me dicen “quiero ser como tú”, “quiero ganar muchas medallas como tú”. Se siente bonito. De repente voy a una tienda a comprar y me dicen “Kimberly una foto”.

Kimberly García ganó dos medallas de oro en marcha atlética en el Mundial de Atletismo en julio pasado. (Photo by Christian Petersen/Getty Images)

Es como un elogio porque antes no teníamos figuras en el atletismo que destaquen a nivel mundial, estaba Inés Melchor, Gladys Tejeda, nunca hemos tenido una atleta de figura a nivel mundial. Siempre los niños dicen yo quiero ser como tal, pero mencionan a un deportista internacional. ¿Ello es un elogio a tu carrera?

Sí claro, como tu bien dices vengo trayendo logros sudamericanos, panamericanos, hasta ahí nomás llegamos, ya a nivel mundial la cosa es más fuerte. Yo feliz de que mi deporte la marcha atlética se haga conocida y haya más masificación de repente para que niños y niñas puedan practicarlo más.

¿Sientes que la marcha atlética está avanzando en el país desde Lima 2019?

Mira realmente no es que ha habido un crecimiento grande, podría decir que se mantiene de repente, pero más que nada es por la falta de apoyo que no se da. Hay muchos niños que desertan y se dedican a estudiar porque no tienen zapatillas, no tienen hidratantes, eso mismo ve la familia que de repente no tienen la economía suficiente para apoyarlos y deciden retirarlos. Por eso, es que la marcha no crece. A diferencia de la maratón que tiene su programa, los apoyan desde cierta edad. En la maratón hay un programa que se les apoya a los de cierta edad, desde que ven que tienen talento, en la marcha no, tienen que tener resultados internacionales.

¿Por qué no estuviste en los Juegos Suramericanos Asunción 2022, hay alguna lesión o descansaste?

No tengo lesiones felizmente hasta ahora, fue una decisión que tomamos el entrenador y yo, me dijo que sería mejor que me recupere para poder entrenar con mucho más calma, empezar los entrenamientos mucho más tranquilo para el próximo año y sin apuros. Si competía ahora de repente descansaba una semana y otra vez tenía que entrenar para lo que viene el próximo año.

¿Cuáles son los planes para lo que viene?

Todo lo que queda de este año solo voy a dedicarme a entrenar, voy a viajar a Ecuador un mes, luego voy a volver, pero mis competencias ya comienzan desde el mes de marzo de 2023, igual en Europa, en Eslovaquia, en Portugal y en España, todo eso preparativo para entrar en buenas condiciones para el mundial de Atletismo en Budapest y terminaríamos el año con los Juegos Panamericanos en Santiago.

¿Un último mensaje que quieras dar a la gente, tal vez invitarlos a que voten por ti?

Invitarlos a todos a que entren a la página de la World Athletics, buscar mi foto y poner un like y listo. Estoy muy contenta y orgullosa de representar al Perú.

Facebook: Dale Like a la foto de Kimberly 🇵🇪 https://t.co/xJ7qOOJIp8



Twitter: Dale retweet a la foto de Kimberly 🇵🇪 https://t.co/OGqBB9y2Mt



Instagram: Dale Like a la foto de Kimberly 🇵🇪 https://t.co/YdSGXGSuFB



Tenemos hasta el lunes 31 de octubre a la medianoche🙌🏻 — ipdperu (@ipdperu) October 12, 2022

CÓMO VOTAR POR KIMBERLY

La elección a la Mejor Atleta Femenina del Año se basa en tres votos, la del público en redes sociales, que tiene un valor del 25%; la del Consejo Mundial de Atletismo, que contará con el 50% del resultado; y la de la Familia Mundial de Atletismo (directivos de World Athletics), que cierra con el otro 25%. Es decir, todos los peruanos podemos apoyar a Kimberly García con los votos en Instagram (like), Facebook (like), YouTube (like) y Twitter (retweet).

Cabe destacar que las votaciones en estas redes se cierra la medianoche del 31 de octubre. Tras ello, se conocerá a las cinco finalistas y en diciembre, el ente rector del deporte base (World Athletics) dará a conocer a la ganadora, además del monarca en el premio Mejor Atleta Masculino del Año.