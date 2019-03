​Pareja de Carlos Kukín Flores habla por primera vez tras muerte de estrella del Sport Boys (VIDEO)

Liz Contreras, la pareja del fallecido ídolo del Sport Boys, Carlos Kukín Flores, finalmente rompió su silencio a un mes del triste fallecimiento del deportista.

La querida ‘chola’, como llamaba de cariño Kukín Flores a su pareja, contó entre lágrimas los últimos instantes de vida del polémico chalaco, quien murió en su casa víctima de un paro cardiaco, como ella asegura.

(FOTO) Kukin y Liz tuvieron un romance de 3 años y 8 meses

Liz Contreras indicó que no hubo una reunión en su vivienda y que en la madrugada se percató que el excapitán del Sport Boys se encontraba convulsionando, pero tras auxiliarlo por primera vez, no pudo recuperarse y terminó falleciendo.

(FOTO) La pareja compartía con sus amigos más cercanos

“Nosotros nunca salimos a ninguna fiesta, a ningún lugar, era cumpleaños de un amigo de nosotros, pero no fuimos”, contó.

“Le dio un paro cardiaco, yo creo que sí, no me explico, en la sala despierta sin reconocer a nadie”, relató y continuó “lo auxilié, lo abracé, no quisiera recordar (se quiebra), pero fue muy doloroso la manera de cómo Carlos se fue”.

Liz Contreras ha organizado una misa por el primer mes de fallecimiento de Carlos Kukín Flores, la cual se realizará en Nuestra Señora de Lourdes en Santa Marina.

HAY MÁS...