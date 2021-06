El futbolista de la selección peruana, Jefferson Farfán, se encuentra viviendo un nuevo episodio al lado de la madre de sus dos hijos, Melissa Klug, con quien hoy en día goza de una una mejor relación de padres.

Luego de varias idas y venidas, Magaly Medina celebró el que por fin la expareja haya llegado a un acuerdo, tras años de peleas y denuncias en juzgados.

“Nos alegra de sobremanera ver a esos niños que por fin puedan tener a sus padres llevándose bien. No hay nada como la estabilidad de esos chicos y que están en edad de crecimiento y que ahora puedan compartir juntos como amigos”, comenzó diciendo la conductora.

“Si bien es cierto ya no existe el amor que se tuvieron en alguna época, pero son padres de esas dos criaturas a los que tiene que criar, como ella dice por el resto de sus días y que los unirá así, y no hay nada mejor que hacerlo en armonía y que los padres separados puedan ver por sus hijos, me alegra eso por ti Melissa y por tus hijos”, agregó.

