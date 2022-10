El jugador Martín Távara se encuentra en el ojo de la tormenta. La bailarina Angye Zapata acusó, mediante sus redes sociales, al mediocampista de Sporting Cristal, su expareja, de maltrato físico y psicológico.

A través de sus historias de Instagram, la artista publicó una serie de conversaciones en la que aparentemente el futbolista la insulta. “Todo lo que le tuve que aguantar al señor Martín Távara, por sus constantes amenazas, golpes, humillaciones e infidelidades”, escribió.

“Lamentablemente, no pude reaccionar a tiempo y eso me costó demasiado caro”, añadió Angye Zapata quien especificó que comenzará con acciones legales contra el volante.

La bailarina contó lo que sucedió con el futbolista.

De la misma manera, la bailarina añadió: “Lo que pasé no se lo deseo a nadie. Siempre me he mostrado muy fuerte y quizás con errores, pero siempre me he mantenido firme en la posición de apoyar a mi expareja en lo que estaba a mi alcance dejando de lado mi valor como mujer y la oportunidades en mi carrera se veían afectadas por su maltrato físico y psicológico”.

“Miro con nostalgia todo o que aguanté por un pensamiento equivocado que tenía de “Si mi pareja está bien, yo también lo estaré”. Me quitó toda esa luz que tenía y estoy en proceso de recuperarme. No es fácil. Me he preguntado muchas veces qué hice mal para merecer todo esto”, expresó.

Angye Zapata mostró fuertes chats.

Es importante mencionar que, hasta el momento, Sporting Cristal ni el jugador han emitido un comunicado respecto a esta acusación.