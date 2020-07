La Major League Soccer se sumó a los saludos por el aniversario de Independencia del Perú y publicó un especial video en redes sociales, con imágenes de los representantes nacionales en esa liga.

“¡Feliz Día de la Independencia para todos nuestros aficionados peruanos!”, fue el mensaje publicado en la cuenta de Twitter de la Major League Soccer. En el material audiovisual se vio imágenes con algunas de las intervenciones de los representantes nacionales.

Goles de Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders), Andy Polo (Portland Timbers), Yordy Reyna (Vancouver Whitecaps), Edison Flores (DC United), atajadas de Pedro Gallese (Orlando City) y acciones protagonizadas por Alexander Callens (New York City) aparecen en el video preparado por la MLS.

Además de los jugadores mencionados, Marcos López también es parte de la MLS. El exjugador de Sporting Cristal milita en San Jose Earthquakes, dirigido por Matías Almeyda.





La MLS is Back continúa

Actualmente, la MLS desarrolla la MLS is Back Tournament, un novedoso certamen con un formato parecido al Mundial, en una sede única, Orlando, Florida. Esto se debió a la interrupción de la temporada regular, por la pandemia del coronavirus.

Philadelphia Union, Sporting Kansas City, San Jose Earthquakes, Orlando City, Los Angeles FC y New Yordk City ya aseguraron su presencia en cuartos de final. Restan definirse los otros dos clasificados, los cuales saldrán de los encuentros Columbus Crew vs. Minnesota United y Portland Timbers vs. FC Cincinnati.

