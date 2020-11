El futbolista de la Selección Peruana, Edison Flores, no es ajeno a las manifestaciones en el país y la lamentable muerte de dos jóvenes durante enfrentamientos con la Policía Nacional. En sus redes sociales compartió un emotivo mensaje y exhortó al Presidente Manuel Merino que renuncie.

“Muchas personas me dirán ´zapatero a tu zapato', ‘tú qué sabes si solo eres de fútbol’. No me digan que no hable, no saben qué dolor se siente”, empezó su mensaje el seleccionado nacional.

‘Orejas' destacó que, si bien no tuvo la mejor educación en su niñez, sabe qué significan los derechos y valores: “Soy de barrio, no tuve la mejor educación, pero me enseñaron los derechos, los valores, que me hacen ser como la gente que luca cada día y más ahora”.

“Lo siento amigos, conocidos y familiares que no comparten mi pensamiento, pero soy del pueblo y moriré siendo del pueblo. Tal cual, no quiero ser indiferente”, concluyó.

(Foto: Instagram Edison Flores)

(Foto: Instagram Edison Flores)

