Este 23 y 24 de mayo, el Parque de Exposiciones Costa Verde reunirá lo mejor de la gastronomía y la música. Más de 46 propuestas culinarias, grandes premios y una programación musical llena de ritmo, sabor y orgullo peruano en un mismo lugar. Las entradas ya están disponibles a través de la plataforma Joinnus.

El festival gastronómico creado por el chef Rodrigo Fernandini junto a Twenty20 Entertainment regresa tras una exitosa primera edición, pero esta vez apostando también por una potente experiencia musical y culinaria que convertirá a “Buenazo Fest 2” en una gran celebración del sabor y el ritmo peruano.

La música tendrá un rol protagónico durante los dos días del festival con una cartelera que reunirá a destacados artistas nacionales sobre un mismo escenario.

Entre los invitados principales destacan Hermanos Yaipén, una de las agrupaciones más emblemáticas y queridas de la cumbia peruana, además de Los Mirlos, leyendas vivas de la cumbia amazónica; y Combinación de La Habana, una de las agrupaciones salseras más populares del país.

A ellos se suman Qué tal Cumbión!, Perú Borracho y Son De Guerra, formando una programación que hará vibrar el festival entre salsa, cumbia y sonidos tropicales contemporáneos.

Cada show ha sido pensado para acompañar la experiencia gastronómica y mantener la energía encendida durante toda la jornada, convirtiendo el festival en un espacio donde la música y la comida celebran el orgullo peruano y el sabor que nos une, en medio de una gran ciudad gastronómica llena de experiencias y zonas temáticas.

“Buenazo Fest 2” se transformará nuevamente en una gran ciudad gastronómica, donde los asistentes podrán recorrer más de 46 propuestas culinarias distribuidas en diferentes espacios temáticos:

• Calle del Sabor: un homenaje al street food peruano y a esos sabores que forman parte de nuestra historia.

• Calle Regiones: un recorrido por el norte, centro, sur y la Amazonía, celebrando la diversidad gastronómica del país.

• Calle Fusión: propuestas innovadoras que reinventan la cocina peruana con influencias internacionales.

• Calle Peruanazos: tradición, sazón casera y clásicos que representan el corazón de nuestra cocina.

Como parte de la experiencia, todos los asistentes participarán automáticamente en el sorteo de grandes premios con la compra de su entrada, incluyendo un auto 0 kilómetros de la marca Chery, además de canastas de productos, bicicletas, sacos de arroz y muchas sorpresas más que se entregarán durante ambos días del festival.

Con una curaduría que refleja su trayectoria y visión contemporánea de la cocina peruana, Rodrigo Fernandini propone un festival donde la gastronomía, la música y la cultura se encuentran para celebrar nuestras raíces desde una mirada moderna y festiva.

Presentado por Inka Kola, “Buenazo Fest 2” se consolida así como una experiencia imperdible donde la salsa, la cumbia, la gastronomía y la identidad peruana se vivirán intensamente en cada rincón. Las entradas ya están disponibles en Joinnus.