Es hora de que las estrellas españolas bajen a la tierra antes que sea tarde. Porque su selección necesita urgentemente empezar a ganar en el Mundial y hoy tienen esa chance cuando se midan ante Arabia Saudita en el grupo H (11:00 a.m./AméricaTV/DTV-610).

La “Furia Roja” va tercera en su serie con una unidad, en tanto los árabes ocupan la segunda posición también con un punto.

España apenas ha ganado 3 de sus últimos 12 encuentros en una Copa del Mundo y el último partido acabó con un doloroso 0-0 ante Cabo Verde.

Ahora, los dirigidos por Luis De la Fuente no tienen margen de error y por ello lanzarían desde el vamos a su máxima figura, el extremo Lamine Yamal, quien ya confirmó que “no está para 90 minutos”.

Además, otro jugador del FC Barcelona, el volante ofensivo Dani Olmo también iniciaría las acciones. “Puede haber cambios y eso no significa que se señale a nadie. Aquí todos van a tener su importancia a medida que avancen los partidos”, declaró De la Fuente.

Por su parte, Arabia Saudita confía en su capitán Salem Al-Dawsari, el más desequilibrante, el poderoso centrocampista Mohamed Kanno y el central Hassan Tambakti.

En este mismo grupo, Uruguay de Marcelo Bielsa se las ve contra Cabo Verde y su gran portero, Vozinha (5:00 p.m./AméricaTV/DTV-610).

ALGO MÁS

Por el grupo G, Bélgica se enfrenta hoy a Irán (2:00 p.m./DTV-613) y Nueva Zelanda se las ve con Egipto (8:00 p.m./DTV-610).

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