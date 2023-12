¡Más peruano que la papa! Oliver Sonne continúa sorprendiendo a los seguidores de la Selección Peruana. Aunque aún no ha debutado con la ‘blanquirroja’, el defensor danés-peruano expresó su amor por la camiseta, rechazando la posibilidad de jugar para Dinamarca y agradeciendo el cálido recibimiento de los peruanos.

En una entrevista con el programa Go’ Morgen Danmark de TV” DK, Sonne, acompañado de su novia, repasó brevemente su carrera y su reciente conexión con la Selección Peruana para las Eliminatorias del Mundial 2026, basada en sus raíces incas por parte materna.

Al hablar sobre su cambio de vida y el impacto de su presencia en el fútbol sudamericano, se le preguntó si consideraba “perdida” su oportunidad con la selección danesa, a lo que Oliver respondió firmemente: “Descartada y descartada”.

“Descarto jugar por Dinamarca. Ahora mismo estoy jugando con la selección de Perú y allí estoy centrado. No me han visto jugar y aún así me han brindado mucho amor. Los compañeros también creen que es una locura”, añadió. Agradeció el apoyo de los peruanos, quienes desde el primer día le han ofrecido un respaldo incondicional.

Esta decisión no solo fortalece al equipo de cara al proceso mundialista de 2026, sino que también afianza los lazos emocionales entre el jugador y la nación que ha elegido como su hogar futbolístico.

Durante la entrevista, el futbolista de 23 años exhibió los polos que le confeccionaron en el emporio comercial de Gamarra.

¿Cuándo debutaría Oliver Sonne con Perú?

De acuerdo con el calendario de fechas FIFA, la Selección Peruana contempla la posibilidad de disputar encuentros amistosos entre marzo y junio de 2024. Aunque aún no se han revelado los adversarios, estos partidos se planifican como parte de la preparación para la Copa América que se llevará a cabo en la segunda mitad del mismo año.

