La locura Oliver Sonne retumba por los pasillos de la selección peruana, el jugador danés-peruano ha desencadenado una serie de expectativas previo al partido que afrontará la selección peruana frente a Chile por las Eliminatorias 2026.

Oliver Sonne habló por primera vez y se mostró ansioso de tener minutos ante Chile y Argentina. Señaló que su recibimiento fue una locura y se mostró contento por esta nueva experiencia en su carrera.

“Es hermoso sentir el amor de los aficionados todo el tiempo. Estaba dentro de mis expectativas... un gran honor estar aquí, ha sido una larga aventura”, fueron las primeras palabras de Sonne a la prensa de la FFP.

“Desde hace un año que por primera vez me contactaron, y estar aquí hoy, y ser parte del grupo, es realmente algo grande para mí. Y estoy orgulloso que todas las personas que me ayudaron y por supuesto estoy orgulloso de mí por poder estar aquí hoy”, añadió.

Sobre su posible debut contra Chile y Argentina. “Por supuesto que me encantaría jugar esos partidos y si al entrenador le agrado y tengo un buen rendimiento, espero tener unos minutos, pero lo más importante son los 6 puntos para el equipo”, detalló Sonne, actual jugador de Silkeborg IF de la Superliga de Dinamarca.

“Ojalá consigamos los 6 puntos para estar todos contentos. Una vez más, gracias, por el cálido recibimiento, y les prometo que no los decepcionaré. Arriba Perú”, finalizó.

Entrevista Oliver Sonne (Video: FPF)

¿Qué ‘chapa’ le pusieron a Oliver Sonne?

“Hi, my friend. How are you? Welcome to National Team my friend. Nice to meet you! My name is Yoshimar. ‘Yoshi’ pa’ los friends. Good?” , dijo Yoshimar Yotún al recibir a Oliver Sonne.