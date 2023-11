Óscar del Portal, conductor de un bloque deportivo en América TV, expresó su molestia y preocupación por el apagón inesperado en el estadio Alejandro Villanueva después de la final de la Liga 1 2023, donde Universitario derrotó a Alianza Lima. Este incidente ha generado incomodidad entre los hinchas de la ‘U’, así como en periodistas y comentaristas deportivos.

Del Portal instó a la Fiscalía y a las autoridades competentes a iniciar una investigación para determinar si el apagado de las luces constituye un delito contra la seguridad pública. Según sus declaraciones, esta acción representó un claro riesgo para la seguridad de los asistentes al evento deportivo.

Oscar del Portal se pronuncia tras apagón en Matute

El comentarista deportivo calificó el apagón como un atentado y enfatizó que se debe encontrar un precedente para esta situación. “ Esto es un delito contra la seguridad pública, igual es un trabajo para los penalistas y el Ministerio Público en cuanto a la investigación. Si bien es cierto no es tan específico sobre el accionar de apagar la luz, igual hay que encontrar un precedente, porque este atentado se dio ”, aclaró el conductor.

Oscar del Portal aseguró que no acepta la explicación de que la decisión no fue tomada dentro de Alianza Lima y sugirió que la persona responsable de apagar las luces sabía exactamente qué hacer y cuándo hacerlo, planteando la necesidad de investigar quién dio la orden.

Del Portal subrayó que el apagón en Matute es una vergüenza a nivel nacional e internacional, afectando la imagen e historia del club. Además, señaló que la medida puso en peligro la integridad física tanto del público como de los jugadores.

¿Alianza Lima será sancionado por la Conmebol?

En cuanto a posibles sanciones para Alianza Lima, Óscar del Portal mencionó que todas las marcas involucradas en la premiación de la final han sufrido daños que deben ser reparados por el club. “ Todas las marcas que esperaban la exposición. Todos los que están involucrados en una premiación de una final han sufrido, obviamente, un daño. Un daño que debe ser reparado por Alianza Lima ”, dijo en un inicio.

El periodista deportivo se aventuró a especular sobre las posibles sanciones que podría tener el equipo blanquiazul y el estadio Matute. “ El estadio va a sufrir sanciones. No sé si todo el apertura Alianza no jugará en su estadio, no sé si todo el apertura jugará sin público ”, declaró.

“Incluso, por qué no, hasta la Conmebol podría pronunciarse para que Alianza no juegue en Matute para la Copa Libertadores ”, agregó Del Portal.

Oscar del Portal pide que se investigue y sanciones a los responsables del apagón en el estadio de Alianza Lima.

TE PUEDE INTERESAR