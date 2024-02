Valentino Salinas, de apenas 11 años, y Joao Velásquez, se coronaron campeones nacionales de paleta frontón tras marcar diferencias en el Circuito Nacional de Paleta Frontón TCN 200 Tumbes 2024, que contó con la participación de jugadores de todo el país.

El campeón más joven fue Valentino Salinas (11), quien triunfó en la categoría Singles Varones Sub-12, mientras que Joao Velásquez impuso condiciones en la categoría Singles Varones Superior. Ambos son representantes de La Alameda & Hacienda Club de Lima.

Valentino Salinas venció a competidores de Lima, Trujillo y Tumbes. En la gran final se impuso ganador con parciales de 16-14, 13-15 y 15-12.

Joao Velásquez conquistó el título tras ganar en una final a cinco sets con parciales de 15-10, 12-15, 15-04, 08-15 y 15-13.

“Estoy muy emocionado por este triunfo, me preparé con mucho amor al deporte y para alcanzar mis objetivos. Tumbes nos recibió con mucho sol pero también con mucho frontón. Hemos jugado con el calor y hasta con la lluvia; pero me he divertido mucho. Quiero agradecer a mi papá porque siempre me apoya y acompaña, a mi entrenador Joao Velásquez”, señaló Valentino Salinas.

Los campeones regresaron a sus entrenamientos en Lima y siguen preparándose para los siguientes torneos nacionales de Chincha, Chiclayo e Ilo, donde buscarán seguir sumando puntos y repetir el plato.