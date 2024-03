Paolo Guerrero ‘explotó' contra arbitro y jugadores de Cusco FC tras empate con UCV: “Este equipo salió a pegar”

Paolo Guerrero debutó en el fútbol peruano con la camiseta de César Vallejo en un partido que terminó con un empate 2-2 frente a Cusco FC por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2024.

En un encuentro reñido, el ‘Depredador’ abrió el marcador da los tres minutos del primer tiempo y tuvo algunas otras oportunidades que no se concentraron e incluso se llevó una tarjeta amarilla. Además, a los pocos minutos para terminar el encuentro fue sustituido y se retiró al parecer sentido del campo de juego.

Sin embargo, tras no darle la victoria a su equipo durante su debut en el fútbol peruano, el delantero nacional aprovechó sus declaraciones a la prensa para mostrar su indignación por el arbitraje del encuentro y la forma en que jugó el equipo rival.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre el arbitro y los jugadores de Cusco FC?

El futbolista de 40 años no se quedó callado y “explotó” contra el arbitraje del partido y la forma en que jugo el equipo contrario. Además, indicó que la Federación debe pronunciarse al respecto.

“Un poco indignado con el arbitraje. Este equipo salió a pegar desde el primer minuto. Me pisan, no revisa el VAR. Esta última jugada sí va a revisar. A Vélez le meten un codazo, se le hincha el ojo y no lo expulsa, le sacan amarilla. No entiendo el procedimiento de estos árbitros. Muy injusto. Espero que la Federación tome cartas en el asunto con este árbitro . En vez que haya futbol limpio, estos chicos salen a golpear”, señaló.

“ No solo a mí, a Vélez le dejaron el ojo hinchado. ¿De qué estamos hablando?. Si van a golpear todo el partido, perfecto, que sea imparcial y le saque roja. Muy molesto. No es justo pasar por estas cosas ”, sentenció notablemente molesto.

Guerrero explicó que fue reemplazado debido a un golpe en la pierna, pero aseguró que no se trata de una lesión grave. “ Quise sacarme al jugador, creo que el chico se resbala y me mete un cabezazo, me hizo una paralítica ”, concluyó.