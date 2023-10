A pocos días de que la selección peruana se enfrente contra Chile y Argentina, la llegada e incorporación de Oliver Sonne ha causado gran expectativa. Sin embargo, para Paolo Guerrero (capitán de Perú), solo hay un pedido para el nuevo integrante de la blanquirroja.

“Es un jugador que todavía se está adaptando al grupo, es un poco callado porque no habla muy bien el español, he tenido pocos momentos para conversar con él, no hablo tan bien en inglés, pero bueno algo me comunicaré con él, sobre todo para que se sienta tranquilo, cómodo con el grupo”, respondió Guerrero sobre el defensor nacido en Dinamarca.

Paolo Guerrero le hizo un pedido a Oliver Sonne. “Lo único que se le pide es que sude la camiseta, seguramente ya lo conversaremos” , añadió.

Paolo Guerrero será el capitán ante los próximos partidos de las Eliminatorias frente a Chile y Argentina. También se unió, sorpresivamente, Santiago Ormeño.

Se espera que Oliver Sonne tenga minutos en cualquiera de los dos encuentros. Juan Reynoso, DT de Perú, mantendrá algunos puestos durante el partido contra Chile.

¿Qué ‘chapa’ le pusieron a Oliver Sonne?

“Hi, my friend. How are you? Welcome to National Team my friend. Nice to meet you! My name is Yoshimar. ‘Yoshi’ pa’ los friends. Good?”, dijo Yoshimar Yotún al recibir a Oliver Sonne.

A Oliver Sonne, en la interna de la selección peruana, le pusieron su ‘chaplín’ de cariño. “Colorado”, “chocolate blanco” o “cajacho”.