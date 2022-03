Paolo Guerrero destrozado: "Me han robado el mundial y también mi carrera" (VÍDEO)

Paolo Guerrero, el capitán del Perú, llora de rabia como todos los peruanos ante la inhabilitación de 14 meses que le fijó el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), que lo saca del Mundial Rusia 2018, al que llevó a la selección peruana a punta de liderazgo y goles.

Esto dijo Paolo Guerrero tras conocer el fallo del TAS que lo castiga con 14 meses:

Buenas tardes a todos:

Es hora de que yo me pronuncie, estar pasando por esta injusticia después de 6 meses y hoy tener esta decisión de donde el TAS ratifica de 14 meses de suspensión para mí es durísimo. Son horas muy duras para mí y para mi familia.

Quiero pronunciarme hacia la opinión pública, hacia mis seguidores, hacia mis hinchas, hinchas del Flamengo, hinchas de la selección peruana que siempre me han apoyado, a las personas que rezan por mí día a día y contarles un poco lo que ha sido mi vida en el fútbol desde muy pequeño.

El fútbol para mí ha sido mi sueño y continúa siendo mi sueño, he tenido la suerte de crecer como futbolista profesional, siempre creí en el juego limpio.

Hoy siento que mi sueño, primero de jugar al fútbol y segundo, de jugar un mundial después de 36 años, siento que lo he perdido, es una época oscura, quiero ratificarle a mi país que jamás he consumido algún tipo de droga y se los puedo garantizar, porque no lo necesito, porque nunca me ha llamado la atención y siempre he sido profesional.

Nunca me ha hecho falta hacer ese tipo de cosas, he llevado incluso charlas, desde muy niño, para saber las cosas que puedo consumir y las que no.

He sido claro en la última audiencia en ese aspecto, les he dicho todo lo que yo pensaba y cómo he crecido a nivel futbolístico y personal, cómo mis padres me han criado.

Yo quería contarles que en el curso de este proceso he demostrado varias cosas, primero: nunca he consumido una droga, segundo: nunca tuve necesidad de mejorar mi performance, eso ya fue probado en la FIFA, en la WADA y en el TAS.

Yo estaba bajo el régimen de mi equipo de la FPF, tomé un té que el mozo no debería haber servido a un jugador profesional y eso ya fue probado.

Lo que no se comprueba es como me pueden dar una sanción de 14 meses, sacarme de mi sueño, sin justificación, sin argumento.

Yo, la verdad, a las personas que contribuyeron para esta vergonzosa injusticia, que me están robando el mundial y también mi carrera, espero que consigan dormir en paz.

Estoy viendo con mis abogados tomar las siguientes medidas, me basta agradecer a todos mis hinchas a las personas que me apoyan y creen en mí, que están de mi lado, ustedes saben la persona que soy, me basta solamente agradecerles y que continúen creyendo en mi

Creo en la justicia, creo en Dios y creo que todo se va a solucionar.

Un fuerte abrazo.

Los jugadores, está seguro, darán todo por Paolo ante la injusticia que sufre.