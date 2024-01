Paolo Guerrero, quien pasó las fiestas por fin de año en Lima, declaró a la prensa y ratificó sus deseos por continuar en actividad a sus 40 años de edad. También se refirió al nuevo DT de la selección peruana, Jorge Fossati.

En declaraciones a TV Perú, el atacante de LDU de Quito (Ecuador) precisó que espera una propuesta concreta “con un proyecto que sea para ganar una copa internacional”.

Consultado sobre su futuro, dejó en claro que necesita un nuevo proyecto deportivo. “Estoy esperando a que llegue una propuesta, algo bueno para ganar una copa internacional. (Sobre el DT Luis Zubeldía de LDU) Es una excelente persona”, precisó.

También comentó que necesita un entrenador que “no crea que el fútbol es jugar PlayStation”. Por otro lado, descartó que Alianza Lima le haya mandado una propuesta.

“Alianza no me ha hecho llegar nada, creo que no hay interés ninguno y no hay problema”. “No voy a dejar de ser hincha de Alianza, los dirigentes pasan”, añadió el capitán de la selección peruana.

Sobre Fossati en Perú

“Ha sido un cambio radical, otra forma de juego, otro pensamiento. Cambia todo, hay que tener paciencia, hay que captar la idea del entrenador y ajustar, adaptarse al entrenador”, declaró.